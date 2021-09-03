Олена Кравець з Жіночим Кварталом вразила зовнішнім виглядом на презентації Танців з зірками

Поки вокалісти і зіркові експерти готуються до фіналу шоу "Співають всі!", українська акторка Олена Кравець прийшла підтримати свою колегу Настю Оруджову з "Жіночого Кварталу". Артистка виступатиме в новому сезоні проєкту "Танці з зірками".
На фото, яке Олена Кравець опублікувала в Instagram-акаунті, вона позує разом з Мартою Адамчук, Анастасією Євтушенко, Аліною Блажкевич, Валерією Товстолес, Олександрою Машлятіною і Анастасією Оруджовою. Для виходу Олена Кравець обрала костюм двійку і поднала його білою сорочкою з брошкою. Образ доповнила червона помада.
Мої птиці. Моя зграя... Прийшли підтримати ту з нас, на кого в неділю чекає новий політ в "Танці з зірками", – написала Олена Кравець.
Акторка також позувала з телеведучим Єгором Гордєєвим.
Шанувальники були в захваті від образу Олени Кравець.
- "Лєнок красава"
- "Красуня"
- "Я скажу просто: люблю Олену"
Детальніше про перший випуск "Співають всі" дивіться в ролику:
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