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Олена Кравець з Жіночим Кварталом вразила зовнішнім виглядом на презентації Танців з зірками

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
3 вересня, 11:45
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Акторка студії "95 Квартал" Олена Кравець викликала захват шанувальників своїм стильним вбранням і сяючою усмішкою. Зірка позувала в компанії своїх колег
Олена Кравець та "Жіночий квартал" прийшли підтримати Настю Оруджову
Олена Кравець та "Жіночий квартал" прийшли підтримати Настю Оруджову / Фото: instagram.com/lennykravets

Поки вокалісти і зіркові експерти готуються до фіналу шоу "Співають всі!", українська акторка Олена Кравець прийшла підтримати свою колегу Настю Оруджову з "Жіночого Кварталу". Артистка виступатиме в новому сезоні проєкту "Танці з зірками".

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На фото, яке Олена Кравець опублікувала в Instagram-акаунті, вона позує разом з Мартою Адамчук, Анастасією Євтушенко, Аліною Блажкевич, Валерією Товстолес, Олександрою Машлятіною і Анастасією Оруджовою. Для виходу Олена Кравець обрала костюм двійку і поднала його білою сорочкою з брошкою. Образ доповнила червона помада.

Мої птиці. Моя зграя... Прийшли підтримати ту з нас, на кого в неділю чекає новий політ в "Танці з зірками", – написала Олена Кравець.

Акторка також позувала з телеведучим Єгором Гордєєвим.

Єгор Гордєєв і Олена Кравець
Єгор Гордєєв і Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Шанувальники були в захваті від образу Олени Кравець.

  • "Лєнок красава"
  • "Красуня"
  • "Я скажу просто: люблю Олену"
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Детальніше про перший випуск "Співають всі" дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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