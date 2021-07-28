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Олена Кравець розчулила танцем підрослих двійнят і згадала, як сама вчилася танцювати (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
28 липня, 11:54
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Українська акторка і телеведуча Олена Кравець поділилася кадрами спільного відпочинку з дітьми. Зіркова мама засняла момент, коли її діти танцювали в парі
Олена Кравець зняла, як танцюють її двійнята
Олена Кравець зняла, як танцюють її двійнята / Фото: instagram.com/lennykravets

Двійнята акторки студії "95 Квартал" Олена Кравець, яка раніше показала рідкісне фото на честь їхнього першого ювілею, навчилися танцювати в парі! Їхній танець нагадав зірковій мамі її першу репетицію з хореографом і віцечемпіоном світу з латиноамериканського танцю Максом Леоновим. Вони разом виступали на популярному танцювальному шоу.

У зворушливому ролику, який акторка опублікувала в Instagram, Катя і Ваня веселяться на дискотеці та показують, "хто танцює крутіше за всіх".

Макс Леонов, у нас також було на першій репетиції? – підписала Олена Кравець.

Олена Кравець народила двійнят в 2016 році. За словами акторки, характери Каті й Вані дуже різні. Катя – філософиня і трохи космічна дівчинка, а Ваня – живчик, але теж чуттєвий хлопчик. Кравець зізнавалася, що саме такими їх і уявляла собі, коли була вагітна. Акторка рада, що між її дітьми є взаємопідтримка і взаєморозуміння.

У Олени Кравець і її чоловіка Сергія, який також є актором студії "95 Квартал", є і старша дочка – Марія. Вона народилася у 2003 році та зараз живе окремо від батьків.

Дочка Олена Кравець, Марія
Дочка Олена Кравець, Марія / Фото: instagram.com/maarriill

Нещодавно в ЗМІ показали, як виглядає будинок Олени Кравець.

Про талановитих дітей зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше Олена Кравець пояснила, чому знімалася в шоу з поламаною ногою.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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