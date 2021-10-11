Еллерт засвітив Мішину в Instagram: чим займалася пара (фото)

Вперше про те, що пара помирилася, заговорили в кінці серпня цього року. Ксенію Мішину та Олександра Еллерта помітили на вечірці на честь весілля їхніх друзів. Ексзакохані обіймалися і виглядали дуже щасливими.
Цього разу чутки про возз'єднання підігрів Олександр, який показав Ксенію зі спини в своїх Instastroies. Схоже, що пара разом грала в сквош.
Хтось був вчора на сквоші, і тепер ледве йде, – підписав знімок Еллерт.
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Примітно, що Ксенія зробила репост цього запису до себе в Instastories. Але ніяких інших коментарів актриса не надала. Поки що офіційно Еллерт і Мішина не заявляли про те, що вони знову разом.
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розлучилися?
У липні стало відомо, що одна з найбільш обговорюваних пар українського шоу-бізнесу, Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, розлучилися.
Ксенія Мішина не стала розкривати деталі розставання з Олександром Еллертом, але повідомила про це вельми драматичними словами:
Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не повинна мати ніякого відношення до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення, – написала вона в Instagram.
Раніше ми зібрали три версії розлучення Мішиної і Еллерта, популярні серед їхніх шанувальників.
Після заяви про розрив, Мішину та Еллерта помітили разом на відпочинку.
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