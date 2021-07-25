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Є на що подивитися: Леся Нікітюк зачарувала гарячою фігурою в бікіні

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
25 липня, 08:33
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Ведуча Леся Нікітюк опублікувала фото з відпочинку, зроблене в Чорногорії. Зірка позувала в крихітному купальнику з анімалістичним принтом
Леся Никитюк показала фігуру в бікіні
Леся Никитюк показала фігуру в бікіні / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк, яка раніше показала три голлівудських аутфіти, цього літа кілька разів була в Туреччині, а тепер вирушила на відпочинок у Чорногорію. Під час кожної поїздки ведуча робить нові фото в купальнику, яких у неї, судячи зі знімків, дуже багато.

На цей раз Леся опублікувала в Instagram фото, на яких вона стоїть у воді. На ній чорно-білий купальник із принтом зебри.

У Чорногорії завжди є на що подивитися, – підписала кадри Леся Нікітюк.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

В коментарях у Лесі поцікавилися, скільки у неї купальників, порівняли з Настею Каменських і написали їй багато компліментів стосовно фігури:

  • "Леся, однозначно красуня. Це який купальник за рахунком? Просто цікавість розпирає"
  • "Тут явно є на що подивитися. Красуня"
  • "Не тягни ти труси на стегна, як та Каменських"
  • "Таке відчуття, що труси скоро пропадуть зовсім"

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Раніше Леся Нікітюк в спокусливій міні-сукні з корсетом влаштувала фотосесію біля ларька. Вона показала шанувальникам колоритні фото в своєму фірмовому стилі.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Instagram вже давно став майданчиком для заробітку. Рекламу купують у багатьох українських зірок, в тому числі у дружини Віктора Павлика – Катерини Репяхової, Маші Полякової... А ведучий Анатолій Анатоліч за один тільки рекламний пост в соцмережі бере близько 20 тисяч гривень.

Дивіться в сюжеті, скільки в Instagram заробляють популярні блогери:

Раніше Леся Нікітюк ефектно влізла в червоний латексний костюм, як у Кім Кардаш'ян.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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