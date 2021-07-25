Є на що подивитися: Леся Нікітюк зачарувала гарячою фігурою в бікіні

Леся Нікітюк, яка раніше показала три голлівудських аутфіти, цього літа кілька разів була в Туреччині, а тепер вирушила на відпочинок у Чорногорію. Під час кожної поїздки ведуча робить нові фото в купальнику, яких у неї, судячи зі знімків, дуже багато.
На цей раз Леся опублікувала в Instagram фото, на яких вона стоїть у воді. На ній чорно-білий купальник із принтом зебри.
У Чорногорії завжди є на що подивитися, – підписала кадри Леся Нікітюк.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
В коментарях у Лесі поцікавилися, скільки у неї купальників, порівняли з Настею Каменських і написали їй багато компліментів стосовно фігури:
- "Леся, однозначно красуня. Це який купальник за рахунком? Просто цікавість розпирає"
- "Тут явно є на що подивитися. Красуня"
- "Не тягни ти труси на стегна, як та Каменських"
- "Таке відчуття, що труси скоро пропадуть зовсім"
Раніше Леся Нікітюк в спокусливій міні-сукні з корсетом влаштувала фотосесію біля ларька. Вона показала шанувальникам колоритні фото в своєму фірмовому стилі.
Instagram вже давно став майданчиком для заробітку. Рекламу купують у багатьох українських зірок, в тому числі у дружини Віктора Павлика – Катерини Репяхової, Маші Полякової... А ведучий Анатолій Анатоліч за один тільки рекламний пост в соцмережі бере близько 20 тисяч гривень.
Дивіться в сюжеті, скільки в Instagram заробляють популярні блогери:
Раніше Леся Нікітюк ефектно влізла в червоний латексний костюм, як у Кім Кардаш'ян.