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Є дружина, розлучатися не збирається: ЗМІ дізналися деталі особистого життя нового чоловіка LOBODA

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 17:55
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Співачка Світлана Лобода приховує своє особисте життя за сімома замками, але пресі вдалося дізнатися деякі сенсаційні подробиці...
З'явилася інформація про нового мужчину Лободи
З'явилася інформація про нового мужчину Лободи / Фото: instagram.com/lobodaofficial, pravda.com.ua

Так уже склалося, що Світлана Лобода з тих, хто мінімально говорить про особисте життя, тому інтерес до теми у шанувальників і просто небайдужих лише зростає. Нагадаємо, у недавніх інтерв'ю, зокрема Маші Єфросініній, артистка офіційно підтвердила, що зараз перебуває у стосунках зі старшим чоловіком, але ім'я його, як і раніше, не називає. Щоправда, ЗМІ вже з'ясували, що це бізнесмен-мільярдер Артур Гранц.

За словами Лободи, вона дуже щаслива і з новим коханим мріє про сина. Про весілля артистка вважає за краще не говорити. Але, судячи з нових новин, на все є свої причини.

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Світлана Лобода
Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Видання КП.ру з посиланням на джерела в оточенні Світлани Лободи повідомляє, що у нової коханої людини співачки в Ізраїлі є сім'я: дружина та діти. І хоча із законною дружиною Артур Гранц більше не живе, багаторічний шлюб він закінчувати не планує.

За моїми відомостями він живе на іспанському курорті Марбелья, там у нього вілла. З Лободою Гранц не живе, вони лише зустрічаються. І про "неземне кохання" говорити рано. Він одружений, не в розлученні. Але й із дружиною не живе. Хоча зі своєю родиною стосунки підтримує. Регулярно розмовляє з ними телефоном, можливо, періодично до них їздить. Говорять, Гранц не розлучається, тому що на дружину зареєстровано частину його активів. І влаштовувати поділ майна нікому не треба. Усіх усе влаштовує. Він веде вільний спосіб життя. Але про сім'ю не забуває, бере участь у житті дітей.

Артур Гранц, джерело фото: epravda.com.ua з посиланням на прес-службу бізнесмена

Джерело стверджує, що чоловік дуже добре ставиться до артистки, багато в чому їй допомагає навіть у тому, що стосується її роботи. Наприклад, з його протекції Лобода стає зіркою корпоративів таких самих багатих людей в Україні і не лише.

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Не скажу, що справа йде до весілля. У нього на першому місці робота, жодного бурхливого роману немає. На її думку, він чоловік. А що в нього в голові – не залізеш.

Тож про сімейне життя пари говорити рано, але, як каже сама співачка, вона щаслива і це головне.

Також дивіться, як виглядають дочки Світлани Лободи, що підросли.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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