Є дружина, розлучатися не збирається: ЗМІ дізналися деталі особистого життя нового чоловіка LOBODA

Співачка Світлана Лобода приховує своє особисте життя за сімома замками, але пресі вдалося дізнатися деякі сенсаційні подробиці...

З'явилася інформація про нового мужчину Лободи / Фото: instagram.com/lobodaofficial, pravda.com.ua

Так уже склалося, що Світлана Лобода з тих, хто мінімально говорить про особисте життя, тому інтерес до теми у шанувальників і просто небайдужих лише зростає. Нагадаємо, у недавніх інтерв'ю, зокрема Маші Єфросініній, артистка офіційно підтвердила, що зараз перебуває у стосунках зі старшим чоловіком, але ім'я його, як і раніше, не називає. Щоправда, ЗМІ вже з'ясували, що це бізнесмен-мільярдер Артур Гранц.

За словами Лободи, вона дуже щаслива і з новим коханим мріє про сина. Про весілля артистка вважає за краще не говорити. Але, судячи з нових новин, на все є свої причини.

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Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Видання КП.ру з посиланням на джерела в оточенні Світлани Лободи повідомляє, що у нової коханої людини співачки в Ізраїлі є сім'я: дружина та діти. І хоча із законною дружиною Артур Гранц більше не живе, багаторічний шлюб він закінчувати не планує.

За моїми відомостями він живе на іспанському курорті Марбелья, там у нього вілла. З Лободою Гранц не живе, вони лише зустрічаються. І про "неземне кохання" говорити рано. Він одружений, не в розлученні. Але й із дружиною не живе. Хоча зі своєю родиною стосунки підтримує. Регулярно розмовляє з ними телефоном, можливо, періодично до них їздить. Говорять, Гранц не розлучається, тому що на дружину зареєстровано частину його активів. І влаштовувати поділ майна нікому не треба. Усіх усе влаштовує. Він веде вільний спосіб життя. Але про сім'ю не забуває, бере участь у житті дітей.

Артур Гранц, джерело фото: epravda.com.ua з посиланням на прес-службу бізнесмена

Джерело стверджує, що чоловік дуже добре ставиться до артистки, багато в чому їй допомагає навіть у тому, що стосується її роботи. Наприклад, з його протекції Лобода стає зіркою корпоративів таких самих багатих людей в Україні і не лише.

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Не скажу, що справа йде до весілля. У нього на першому місці робота, жодного бурхливого роману немає. На її думку, він чоловік. А що в нього в голові – не залізеш.

Тож про сімейне життя пари говорити рано, але, як каже сама співачка, вона щаслива і це головне.

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