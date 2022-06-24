Тепер незалежні! Позитив та Мішель Андраде пішли з під крила Потапа та презентували нову пісню

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з вже екс-підопічними продюсерського центру "MОЗGI Entertainment". До чого довів Позитива полк "АЗОВ"? Чому взяли Аліну Паш третьою? Та кому присвячена пісня – читайте в матеріалі

POSITIFF та Michelle Andrade змінили формат співпраці з лейблом "MO3GI" / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України минуло вже 4 місяці. Наш шоу-бізнес об’єднався. Зірки їздять з благодійними виступами по всьому світу та волонтерять. В такому ритмі вони ще й знаходять сили на написання нового матеріалу. Ми вже розповідали, що екс-учасник гурту "Время и Стекло", POSITIFF присвятив перший сольний трек "Боже, яке кончене!" блогерам-рашистам.

Передісторія

Позитив (Олексій Завгородній) та Мішель Андраде вже записували разом пісню. То був саундтрек до серіалу студії "Квартал 95", "100 тисяч хвилин разом". Але зараз інші часи, впевнені знаменитості. Це пора експериментів.

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POSITIFF та Michelle Andrade стали незалежними артистами / Фото: instagram.com/positiff

Про один з таких експериментів ми дізналися від менеджменту вже після інтерв’ю. І це справжня несподіванка: Позитив та Мішель Андраде тепер є незалежними артистами, які самостійно розвивають свій бренд. Зіркові друзі пішли з-під крила продюсерів: Олексія Потапенко та Ірини Горової. Вони змінили формат співпраці з лейблом "MO3GI" і тепер користуються послугою дистрибуції.

Позитив та Мішель Андраде з Потапом

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І все це в день прем’єри нового треку. POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash об’єдналися у пісні-подяці "Перед світанком". У новому треці артисти вшановують відвагу й хоробрість наших захисників хіп-хоп бітами, які переплітаються з українськими народними мотивами.

POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash присвятили пісню захисникам України

Чому колаборація саме з Аліною Паш?

Виявляється, Позитив давно слідкує за творчістю Аліни. В молодих виконавців були ідеї для спільного треку ще під час пандемії COVID-19. Але задумка записати пісню "Перед світанком" з Паш була не Олексія.

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Коли я надіслав аранжування цього треку Мішель, вона одразу запропонувала зробити тріо з Аліною. Так склався наш пазл. Це дуже нестандартний тандем, але саме зараз час для експериментів і цікавих колаборацій. Я киянин із запорізьким корінням, Мішель – україно-болівійка, Аліна – дівчина з Закарпаття. Наші етнічні особливості сформували й особливий музичний почерк, – запевняє Позитив.

Мішель Андраде завжди мріяла записати дует з українською виконавицею. І ось так це все вийшло.

Коли Позитив надіслав перші біти, саме в той час я думала про Аліну. Тоді зрозуміла, що це воно! Ми маємо робити тріо. Чому Аліна? Вона дуже нестандартна, а мені хотілося експериментувати й міксувати стилі. Моя музика – це суто поп, а Аліна кльово поєднує хіп-хоп із українським фольклором, – розповіла Мішель.

Пісня "Дим" і нова композиція. Що спільного?

Позитив написав аранжування ще в мирні часи. Але воно не підходило за форматом для жодного проєкту.

Мабуть, чекало саме цього тріо. До речі, кожен з нас є автором свого куплету. Я долучив до написання своєї частини Андрія Безкровного, співавтора багатьох треків "Время и Стекло" та MOЗGI. У нього є чуйка на україномовні тексти, саме за його участі ми створили хіт "Дим". А для треку "Перед світанком" ми переробили вірші Андрія на кльовий реп, – Позитив.

POSITIFF у студії звукозапису. 2021 рік

На відміну від Олексія, Мішель працювала над своєю частиною сама.

Перші спроби були невдалими. Я була не в змозі зібрати всі думки до купи. А потім під час перельоту на один із благодійних концертів, де я мала виконувати гімн України, написала його за декілька хвилин!, – Мішель.

Michelle Andrade активно виступає на благодійних концертах

Як і виконавці пісні "Ми з України", прем’єра якої відбулась напередодні, Мішель, Аліна та Олексій працювали над композицією "Перед світанком" не в одній студії.

Ми робили свої партії на відстані, тримаючи зв’язок у спільній групі у Telegram. Обговорювали кожен етап і допомагали один одному створювати форму для пісні, – Мішель.

Запис пісні про героїв України – емоційно важкий момент створення композиції. Винятком не стала робота "Перед світанком".

Шкіра неодноразово вкривалася мурашками, бо на початку треку звучить "Молитва українського націоналіста" у виконанні полку "АЗОВ". Вона дає підвищене відчуття хоробрості, волі та сильної української козацької душі. Це трек не про сльози, а про вдячність нашим воїнам. Саме такої пісні мені не вистачало в українському плейлисті, – Позитив.

Обкладинка пісні "Перед світанком"

Про героїв Украни

Для виконавців пісня "Перед світанком" – це нагадування. Як би не було складно, необхідно вірити у світле майбутнє. Все для цього роблять наші захисники. Сайту "Сьогодні" Позитив та Мішель розказали, хто ж для них герой України.

Це людина з великою вірою в майбутнє України та людей, які поруч. Людина з добрим серцем, яка усміхається наперекір всьому та діє. Це ми з вами, могутні українці, - каже Позитив. Всі українці — герої для мене зараз! Це наші захисники й захисниці, волонтери, батьки, бабусі й дідусі, діти, друзі й колеги. Наші люди зараз демонструють дуже потужний і сильний настрій, який дарує надію і доказує, що нас не подолати!, – додає Мішель.

Поки ми чекаємо на нові подробиці зіркового розлучення з лейблом "MO3GI", пропонуємо вам прослухати нову пісню "Перед світанком" від POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash.