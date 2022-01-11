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Емоційні гойдалки, безсилля та ревнощі: Мішина пояснила, що насправді сталося між нею та Еллертом

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 16:38
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Пара розлучилася минулого року, але шанувальники Ксенії та Олександра досі сперечаються про те, що трапилося і хто винен
Що насправді було між Мішиною та Еллертом
Що насправді було між Мішиною та Еллертом / Фото: YouTube

Ксенія Мішина заявила про розлуку з Олександром Еллертом у середині липня 2021 року. Причин акторка не озвучила, а комік лише провокував різні чутки про розрив із коханою.

З тих пір шанувальників Ксенії та Олександра мучать здогади – що ж насправді пов'язувало пару, чи вони дійсно розлучилися і якщо так, то чому.

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В інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі DOROTYE, Мішина прокоментувала хвилюючу тему. За словами артистки, про те, що сталося між нею та Еллертом, вони ніколи не розповість.

Ніхто ніколи не дізнається, що було насправді. Я не хочу нічого розповідати, доводити. І навіть якщо я розповім, все одно знайдуть, до чого прикопатися, – вважає Мішина.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка зізналася, що їй складно було будувати стосунки, коли за цим спостерігала аудиторія. Переживати такий досвід Ксенія знову не хоче.

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Я дійшла висновку, що більше ніколи не хочу будувати публічно свої стосунки. Це дуже важко, – розповіла Ксенія Мішина. – Тебе поливатимуть брудом, не знаючи, що там відбувається насправді. Ніхто, крім мене та Сашка, не знає, що відбувається насправді.

Чи дійсно розлучилися?

Та чому Еллерт продовжує натякати на можливе возз'єднання з артисткою і не каже, що вони не разом? Зокрема, і шоу із Златою Огнєвіч Олександр навпаки підігрівав чутки про примирення.

Це його проблеми. Це його рішення... Можливо, він залишає собі якийсь шлях, – відреагувала на це Ксенія Мішина.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина
Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/ellert_a

Вона додала, що не знає, чи є у них з Еллертом спільне майбутнє, та наразі вона жодного продовження не хоче.

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Причина розставання

Говорячи про роман з Олександром, Ксенія зазначила, що вони зовсім не зійшлися характерами, але також натякнула на ревнощі з боку екса. Пара часто сварилася та мирилася – стосунки не були стабільними.

Я пішла не від того, що я не маю почуттів. Я пішла від того, що я не можу щось змінити, – відповіла Мішина.

Вона натякнула на те, що у Еллерта були проблеми з довірою, що він підозрював її, а сама Ксенія не хотіла миритися з подібним, вважаючи, що входити у стосунки з відлуннями минулого невдалого досвіду – не нормально.

Раніше повідомлялося, що Ксенія Мішина отримала від Олександра Еллерта подарунок за 60 тисяч гривень.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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