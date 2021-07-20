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Це фейк: у Go_A прокоментували спільну пісню групи з Maneskin

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
20 липня, 17:42
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Шанувальники чекають, коли гурти випустять спільний трек, але поки що ця ідея лише в планах у музикантів
Go_A і Maneskin не записували спільну композицію - це фейк
Go_A і Maneskin не записували спільну композицію - це фейк / Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/maneskinofficial

В українських і зарубіжних ЗМІ поширюється інформація про те, що Go_A нібито записали спільну пісню з переможцями "Євробачення-2021", італійським гуртом Maneskin.

Ми поцікавилися у Go_A, чи дійсно спільна пісня вже готова, на що отримали негативну відповідь:

Це фейк, який вийшов з-під контролю, – прокоментували нам представники гурту.

Go_A, Україна
Go_A, Україна / Фото: eurovision.tv

Зазначимо, що багато шанувальників Go_A чекають, коли гурт запише спільний трек з Maneskin, оскыльки обидва гурти дуже здружилися на "Євробаченні". Італійці навіть встигли вивчити приспів пісні, з якою наш гурт виступив на музичному змаганні. Соліст Mаneskin Даміано Давид на прес-конференції після перемоги заявив, що Go_A – його улюблені учасники "Євробачення" цього року.

Go_A хоч і зайняли на конкурсі п'яте місце, але в серцях слухачів по всьому світу вони точно займають перші позиції. Їхній трек SHUM підірвав всілякі чарти і побив кілька рекордів. Наприклад, на сервісі Spotify у Go_A вже більше 100 000 тисяч підписників і майже 2 мільйони щомісячних слухачів.

Нагадаємо, Maneskin випустили провокаційний кліп на пісню I wanna be your slave.

Дивіться виступ Go_A на "Євробаченні-2021":

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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