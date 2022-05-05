Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Розлучення Ступки

Насті - 35!

Ріанна народила?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Це хіт! Сергій Бабкін випустив пісню "Победную", яку варто почути кожному!

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 10:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У соцмережі популярний артист презентував трек, який точно піде в народ
Нова пісня Бабкіна - справжній народний хіт
Нова пісня Бабкіна - справжній народний хіт / Фото: Скриншот из видео

Доки наші читачі оцінювали пісню від MamaRika "Сину", у мережі вже на піку новий хіт від музиканта Сергія Бабкіна, який точно підтримає бойовий дух українців на третьому місяці російської війни в Україні.

На своїй сторінці у Instagram Сергій Бабкін опублікував пісню "Победная" та її вже розбирають на цитати.

Реклама

Текст пісні "Победная" Сергія Бабкіна


Эй Малый слётай в рашку на верхушку
Сыпни им крапаль цианида в чайную кружку
Запели опосля сего чаепития застольную фоточку
Мы всей братве черкнём накаточку на шмоточку.
Сделай на десерт групповую победную фоточку
Я своей девочке набью наколочку на попочку.

Эй Малый слётай
В рашку на верхушку
Вбей Буратинам гвоздички в макушки
Возьми наверно сразу трёхсоточки
Что бы вошли по самые глоточки
Даже не думай бро
бери сразу трёхсоточки.
Чтобы вошли пропагондонам по самые глоточки.

Реклама

Пр
Малый ты же знаешь малый
Нам для счастья надо мало
Чтобы свет переломал хребты их планам наперёд
Малый на тебя Надежда малый
Нас таких как ты навалом
Но ты один из тех редких нахалов
Что не при каких делах не умрёт


Малый слётай в рашку на верхушку
Забей шпалером царя
В его царь-пушку
И шмаляни
В радиоактивный могильник
По шейку
И пусть разлагается там
Пока развеются фЕйки
В жопу чёрной дыры
В рак её маточной шейки
И пускай русофобы
Считают это
Грёбаным фЕйком.

Малый слётай в рашку на красную площадь
Сровняй пирамиду с землёй
И её фараоновы мощи
Дождись когда все ЧиКи
Взойдут на балкончик
Чтобы два раза не палить Казённый бетончик
Когда всё гнильё
Выйдет смотреть парад на балкончик
И ты всех одним накатом
Только прошу сними на телефончик.

Реклама

Путин х₴₴ло Путин х₴₴ло
Боже яке ж воно кончене.

Пр
Малый ты же знаешь малый
Донеси тем звериным оскалам
Что круг тоже может стать овалом
Когда суть с двух сторон подопрёт.

Сергій Бабкін / скріншот відео

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін присвятив нову версію культової пісні "Я Солдат" найталановитішим воїнам ЗСУ.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти