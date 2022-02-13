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"Це лажа. Так бути не повинно": Тимур Мірошниченко пояснив конфуз із фіналом Нацвідбору

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 лютого, 11:32
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Цього року фінал Національного відбору був сповнений скандалів та інтриг. Ведучий вокального конкурсу вирішив порозумітися за плутанину з балами у фіналі
Тимур Мірошниченко прокоментував курйоз у фіналі Нацвідбору
Тимур Мірошниченко прокоментував курйоз у фіналі Нацвідбору / Фото: Суспільне

У фіналі Національного відбору стало відомо, що Україну на Євробаченні представлятиме Alina Pash . Однак не всі учасники погоджуються з таким рішенням.

Вся річ у тому, що під час прямого ефіру стався величезний курйоз та плутанина з результатами голосування глядачів. Ведучому Тимуру Мірошниченку довелося кілька разів перечитувати бали учасників, а загальну суму вважав на листочку Ярослав Лодигін, оскільки турнірна таблиця відключилася в невідповідний момент.

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Через непорозуміння у деяких фіналістів та глядачів виникла підозра на те, що результати вокального конкурсу сфальсифіковані.

Ведучий Нацвідбору Тимур Мірошниченко на своїй сторінці в Instagram опублікував пост, у якому пояснив, що ж насправді сталося під час оголошення переможця.

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Ведучий зізнався, що результати він справді побачив лише на сцені. На аркуші були написані імена учасників у порядку їх виступів, а також три колонки: оцінки від журі, голоси глядачів та загальний бал.

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У моменти, коли Тимур читав бали, редактори стали стверджувати, що ведучий помилився і попросили наслідувати "вужа" і диктувати ті цифри, які вони озвучують. Але виявилося, що помилку таки скоїли за лаштунками і спочатку оцінки були вірними.

Це лажа. Так не повинно бути. Тому що в результаті я "той дурень, що 8 цифр не може озвучити", довіра до підсумкових балів падає, хейт заливає всі можливі щілини. Шкода, що чудове свято музики та справді крутих артистів зіпсувалося через банальну людську помилку, обличчям якої довелося стати мені, – написав Мірошниченко.

Ведучий запевнив, що наприкінці озвучив ті бали, які були написані аудиторами на аркуші.

У свою чергу один із членів журі та член правління "Суспільного" Ярослав Лодигін підтвердив слова Мірошниченка та запевнив, що плутанина трапилася лише з найнижчими балами, тоді як із лідируючими позиціями все було ясно.

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Щодо кількості голосів, які були віддані тому чи іншому учаснику, я гадаю, що ми зможемо переговорити з авторитетною аудиторською компанією, яка поставила своє ім'я на незалежному підрахунку. Я думаю, що це не буде секретом скільки там проголосувало, – запевнив Лодигін.

Скріншот

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце за підсумками голосування, мають намір подавати до суду на "Суспільне" через фальшування голосів .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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