Це – моя земля: Джамала записала спільний трек із TAYANNA

Сьогодні відбулася прем'єра спільної роботи Джамали, у якої нещодавно з'явилася своя табличка на Площі зірок, і Таянни. Виконавиці представили трек у себе в Instagram-профілях.
За словами Джамали, пісня "Моя земля" – це про місце сили і це зізнання в любові нашій рідній землі. Виглядає багатообіцяюче. Давайте послухаємо пісню!
Jamala і TAYANNA – Моя земля:
Ми прагнули створити надихаючу композицію про Україну як місце сили, колиску неймовірних талантів і унікальної, приголомшливої краси, – розповіла про реліз TAYANNA.
Слухачі оцінили роботу Джа і Таянни, написавши про це в коментарях до Insta-посту першої:
- "Я закохалася в цей трек, аж до сліз, дівчатка. Дякую дуже за незабутні хвилини"
- "Дуже красива пісня. Дякую за вашу творчість"
- "Фантастична пісня! Музика, текст! Виконання! Браво!"
- "Другий куплет такий мед! Як добре, що в України є Джамала"
Кліп на пісню Джамали і TAYANNA теж буде. Прем'єра його запланована на 24 серпня.
Нещодавно ми обговорювали, що Джамала забула слова пісні на фестивалі Atlas Weekend. Тоді ж до неї на сцені приєдналася аlyona аlyona, яка заспівала із Джа дві пісні: "Жалі" і "Забирай".
Про секрети схуднення Джамали дивіться в сюжеті:
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