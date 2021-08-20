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Це – моя земля: Джамала записала спільний трек із TAYANNA

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
20 серпня, 18:41
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Співачки презентували нову україномовну пісню спеціально до 30-річчя Незалежності України. Слухайте трек "Моя земля"
Джамала і TAYANNA записала пісню українською
Джамала і TAYANNA записала пісню українською / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сьогодні відбулася прем'єра спільної роботи Джамали, у якої нещодавно з'явилася своя табличка на Площі зірок, і Таянни. Виконавиці представили трек у себе в Instagram-профілях.

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За словами Джамали, пісня "Моя земля" – це про місце сили і це зізнання в любові нашій рідній землі. Виглядає багатообіцяюче. Давайте послухаємо пісню!

Jamala і TAYANNA – Моя земля:

Ми прагнули створити надихаючу композицію про Україну як місце сили, колиску неймовірних талантів і унікальної, приголомшливої краси, – розповіла про реліз TAYANNA.

Слухачі оцінили роботу Джа і Таянни, написавши про це в коментарях до Insta-посту першої:

  • "Я закохалася в цей трек, аж до сліз, дівчатка. Дякую дуже за незабутні хвилини"
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Скріншот: instagram.com/jamalajaaa

  • "Дуже красива пісня. Дякую за вашу творчість"
  • "Фантастична пісня! Музика, текст! Виконання! Браво!"

Скріншот: instagram.com/jamalajaaa

  • "Другий куплет такий мед! Як добре, що в України є Джамала"

Скріншот: instagram.com/jamalajaaa
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Кліп на пісню Джамали і TAYANNA теж буде. Прем'єра його запланована на 24 серпня.

Нещодавно ми обговорювали, що Джамала забула слова пісні на фестивалі Atlas Weekend. Тоді ж до неї на сцені приєдналася аlyona аlyona, яка заспівала із Джа дві пісні: "Жалі" і "Забирай".

Про секрети схуднення Джамали дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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