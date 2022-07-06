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"Це одна з моїх найпотужніших робіт": MamaRika презентувала чорно-біле відео на нову пісню

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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6 липня, 12:35
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Артистка записала композицію ще до початку повномасштабної війни. Але зараз ті слова набули іншого смислу
MamaRika презентувала чорно-білий кліп
MamaRika презентувала чорно-білий кліп / Фото: Колаж: Сьогодні

Все більше українських знаменитостей не тільки повертаються додому, але й випускають нові пісні. Так, напередодні одразу 17 артистів презентували патріотичний хіт "Ми з України", яка підкорила серця українців та тренди YouTube.

Довгоочікувана прем’єра і у співачка MamaRika. Сьогодні, 06 липня, відбувся реліз пісні "Як ти там живеш". На неї MamaRika зняла кліп, де показала емоції, які переживає жінка в розлуці з найближчою людиною. Про це співачка розповіла в своєму Instagram.

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У кожного з нас є хоча б одна особиста історія, яка так і не закінчилася хеппі-ендом… Коли серце розбите, надії невиправдані і ти вимушено починаєш життя заново. Але справжні емоції ніколи не проходять і при першій нагоді рука тягнеться написати "Як ти там живеш без мене?", – розповідає MamaRika.

Скріншот YouTube

Співачка добре знає, як це відчувати розлуку з близькими бути та відірваною від звичного життя. Зірка з малюком на руках поїхала в березні до Молдови, а потім – до Польщі. Ця поїздка була дуже непростою, але щоб врятувати сина від війни, артистка була готова на все. У Варшаві MamaRika прожила півтора місяці. Але артистка не змогла більше виносити розлуку та в травні повернулася до України до чоловіка.

MamaRika з чоловіком та сином
MamaRika з чоловіком та сином

Відео на нову пісню знімали в Києві. Режисером запросили Івана Колпака, який раніше вже працював над кліпами MamaRika "Сину" та "Маємо".

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Скажу, що після цих зйомок закохалася у нашу столицю ще більше – вона зараз особливо сумна та прекрасна. Ми просто гуляли вулицями Києва, без жодних сценаріїв, і місто саме направляло нас, куди йти і що знімати, – ділиться подробицями співачка.

Раніше ми розповідали що MamaRika перенесла операцію та показала селфі після наркозу.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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