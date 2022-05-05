Це офіційно: Валерій Харчишин розлучився із дружиною

У соцмережі артист поділився новинами і розставив усі крапки над "і", щоб уникнути пересудів про його особисте життя

Музикант офіційно оголосив про розлучення з дружною Юлією / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

На жаль, немає нічого вічного. І сьогодні стало офіційно відомо, що ще одна відома пара українського шоу-бізнесу перестала існувати.

На своїй сторінці у Facebook Валерій Харчишин дав коментар про втрачену через дії рашистів нерухоість. А також повідомив, що вони з дружиною Юлею розлучилися:

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Мушу пояснити дещо для журналістів з приводу втраченого майна. Так, я дійсно втратив дім, який будував для родини все своє життя, разом з тим будинком, що побудував для своїх батьків. Не хочу жувати цю тему, але маю бути чесним, насамперед, перед самим собою. Там жили мої діти, там жила їхня мама і моя офіційна дружина Юля.

Валерій Харчишин / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Як і Дантес із Дорофєєвою, фронтмен гурту "Друка ріка" з дружиною розлучилися ще до війни.

На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти і зобов’язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав чи маю (тепер не впевнений в цьому) інші стосунки. Але я робив і робитиму все можливе надалі, аби пришвидшити нашу перемогу та відбудувати той будинок, щоб мої діти мали свою Україну і їм було куди повернутися. Аби вони не втратили оце відчуття "вдома". І жодна погань не завадить мені це зробити. Дякую за розуміння.

Що стало причиною розлучення пари, поки що невідомо. Можливо, артист у майбутньому прояснить ситуацію.

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Валерій та Юлія були в шлюбі з 2009 року / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Зазначимо, пара виховує трьох синів.

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