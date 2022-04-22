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"Це людина похилого віку": MELOVIN пояснив, що не так з путіністом Філіпом Кіркоровим

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 11:07
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Попри те, що у російського артиста було багато прихильників та друзів в Україні, він побоявся виступити проти війни та підтримати правду
MELOVIN висміяв Філіпа Кіркорова за його мовчазну позицію
MELOVIN висміяв Філіпа Кіркорова за його мовчазну позицію / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/kirkorovteam

Влітку 2021 року, коли Меловін оголосив про камінг-аут, його підтримав Філіп Кіркоров. Російський артист зазначив, що "це вчинок справжнього чоловіка". Але сам Кіркоров зараз вчиняє зовсім не по-чоловічому. Він боягузливо стоїть в стороні, поки влада та солдати його країни чинять геноцид українського народу та руйнуть інфраструктуру!

За ці два місяці війни Філіп Кіркоров лише випустив скандальну заяву з вимогою відпостити чоловіка-зрадника Оксани Марченко. Але ні слова про кровопролиття, яке вчиняє путінська армія.

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Після безглуздої витівки Кіркорова до нього масово почали звертатись українські зірки, зокрема його подруга Оля Полякова. Але MELOVIN вважає, що це марна трата часу – намагатись достукатись до Філіпа.

У нього дуже багато друзів є в Україні, які 100% йому про все розповідали. З іншої сторони, я розумію, що це людина вже похилого віку, яка розуміє, що будувати кар'єру десь у Європі чи Україні вже немає сенсу. Мені здається, він тому і мовчить, щоб просто дожити свої роки у своїх замках, – сказав співак у програмі "ЖВЛ".

Ба більше, Меловін зізнався, що він надто зайнятий для того, щоб приділяти час Кіркорову.

Я з ним не зв'язувався, є купа інших речей, які треба зараз робити. Краще допомагати своїй країні, аніж зв'язуватися з тими, хто не хоче тебе слухати. Вони для мене всі боягузи, тому що якби вийшли всі – зрозуміло, щоб тоді сталося. Сталося б теж саме, що сталося у нас із Януковичем, – висловився артист.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросініна висловилася про скандальне прохання Кіркорова звільнити Медведчука.

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До речі, нещодавно стало відомо, що Анна Asti готує дует із Кіркоровим.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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