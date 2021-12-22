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Це Світлана Лобода? Дивіться архівне фото співачки з дитячого свята

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
22 грудня, 15:01
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Коли як не напередодні Нового року згадувати ранки та заглядати у сімейний альбом? Виявляється, у Світлани Лободи в дитинстві був улюблений образ, і це не сніжинка
Світлана Лобода розповіла про своє улюблене вбрання у дитинстві на новорічний ранок
Світлана Лобода розповіла про своє улюблене вбрання у дитинстві на новорічний ранок / Фото: прес-служба

Світлана Лобода, яка нещодавно представила новий трек , на новорічні свята завжди вибирала вбрання Снігової Королеви. У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" співачка поділилася історією з дитинства, пов'язаною з новорічним костюмом.

Так, я завжди була Сніговою Королевою. Мені чомусь дуже подобався цей образ, такий холодний, гарний, граціозний. Ми з мамою шили сукню зі штор, які були вдома. Тиснули іграшки та клеїли на суперклей, – розповіла Світлана Лобода.

Як Світлана Лобода виглядала у дитинстві
Як Світлана Лобода виглядала у дитинстві / Фото: пресслужба

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За словами артистки, ця сукня з дитячого ранку досі зберігається вдома на горищі.

Зазначимо, у Instagram Світлана Лобода не публікує своїх дитячих фото, але любить ділитися спільними кадрами з донькою. Багато хто зазначає, що старша дочка співачки Єва дуже схожа на свою маму.

Світлана Лобода з донькою Євою
Світлана Лобода з донькою Євою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Нагадаємо, що цього року Світлана Лобода вперше дала інтерв'ю Маші Єфросініній . У бесіді артистка розповіла про концерти в Україні, нового чоловіка, зради колишнього чоловіка і непрості стосунки з Нателлою Крапівіною.

Еліна Пелешенко
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