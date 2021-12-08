Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Євгенії Власовій доводилося утримувати сім'ю у шлюбі з Дмитром Костюком: Це був гострий момент

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 17:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Артистка зізналася, що під час спільного життя із продюсером взяла на себе більшу частину фінансових зобов'язань. В основному їх загальні витрати оплачувала Женя
Євгенія Власова була незадоволена розподілом бюджету у шлюбі з Костюком
Євгенія Власова була незадоволена розподілом бюджету у шлюбі з Костюком / Фото: Скриншот из YouTube/ОЛИЦКАЯ

Євгенія Власова, яка нещодавно розповіла про те, що 17 років уникала стосунків із чоловіками, із прикрістю згадує свій шлюб із музичним продюсером Дмитром Костюком.

Власова познайомилася з ним у 2000 році. Спочатку він запропонував їй разом просуватися в шоу-бізнесі, але потім у них виникли взаємні почуття, і вони одружилися.

Реклама

Після цього Жені довелося працювати ще більше, адже, за її словами, чоловік майже не забезпечував їхню сім'ю. Про це співачка розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі "Олицкая".

Я добре вміла утримувати наше життя. Водій, хатня робітниця, продукти – все це було з мого боку. Так, квартира та будинок його, велика красива квартира, але це разом має бути, з двох боків. Ми маємо разом бюджет розподіляти, – сказала Власова.

Євгенія Власова поставила колишньому чоловікові ультиматум щодо грошей
Євгенія Власова поставила колишньому чоловікові ультиматум щодо грошей / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Незабаром терпінню артистки настав кінець, і вона вирішила виговоритися чоловікові і поставила умову.

Реклама

Коли я заходжу часто з різних боків, а результату немає, то потім просто в лоб кажу: Дивись, ось там полиця, я хочу, щоб на ній завжди були гроші. То був гострий момент. Я тоді була вагітна та знесилена токсикозом, нічого не могла сама заробляти. Хотіла відчути себе жінкою, – згадує Євгенія.

Дмитро вислухав ультиматум дружини, але все одно вирішив зробити по-своєму.

Зрештою, підходжу до цієї полиці – нічого немає. Думаю: "Так, у цікаву ситуацію я потрапила". Потім ходжу по будинку, а будинок дуже великий, дивлюся – лежить на полиці, але принципово не на тій. Ось такий характер, такі у нас стосунки були завжди, – ділиться співачка.

Побутові проблеми та регулярні зради Костюка зруйнували шлюб. У 2005 році пара вирішила розлучитися. У них росте спільна дочка, але тато з дівчинкою практично не спілкується, лише щомісячно виплачує елементи.

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти