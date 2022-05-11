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Євген Кошовий, Віталій Козловський, Pianoboy: українські артисти дали концерт у харківському метро

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 21:14
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Українські співаки та актори "Кварталу 95" приїхали до Харкова, щоб виступити перед жителями міста та бійцями прямо в метро
Українські артисти виступили у харківському метро/ Фото:instagram.com/vasyadoncov
Українські артисти виступили у харківському метро/ Фото:instagram.com/vasyadoncov

Сценічна діяльність українських артистів не припиняється під час війни. Нині зірки намагаються піднімати бойовий дух армії та народу своєю творчістю. Нещодавно пройшов благодійний вечір у Варшаві, де наші співаки збирали допомогу для України.

Але концерти відбуваються не лише за кордоном. Так, актори "Кварталу 95" разом з виконавцями Віталієм Козловським та Pianoboy приїхали до Харкова, щоб провести невеликі благодійні заходи для мешканців міста та бійців ЗСУ.

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Фото та відео з концерту з'явилися у соціальних мережах харків'ян, а також місцевих ЗМІ.

Фото: instagram.com/vasyadoncov

Сценічним майданчиком для артистів цього разу став харківський метрополітен. Виступ пройшов на станціях "Південний вокзал" та "Спортивна".

Скріншот: instagram.com/kantanyaaa

Разом з Pianoboy присутні глядачі в унісон співали один з головних військових хітів цієї весни "Ой у лузі червона калина".

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Скріншот: instagram.com/vasyadoncov

Комік Євген Кошовий встиг поспілкуватися з глядачами та навіть відповісти на часте запитання про те, чий Крим.

Нагадаємо, що раніше Євген Кошовий розповів, як часто спілкується з президентом Володимиром Зеленським під час війни.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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