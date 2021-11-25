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Чому дитячий охоронець Євген Олійник не поспішає одружуватися – зізнання актора

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 21:05
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6 грудня о 17:00 на телеканалі "Україна" стартує показ детективу "Дитячий охоронець" із Євгеном Олійником у головній ролі. Актор зізнався, чому досі неодружений
Євген Олійник зізнався, що для нього шлюб – це дуже серйозно
Євген Олійник зізнався, що для нього шлюб – це дуже серйозно / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами Євгена, службові романи для нього табу, так що до вибору майбутньої дружини він ставиться відповідально.

Для мене шлюб – це дуже серйозно. Це моя позиція. Я не готовий експериментувати. Я не хочу ситуацій, коли раптом зрозумію, що це не те. Я хочу, щоб це був вибір, мій вибір, моя жінка. А це складно, – каже актор телеканалу "Україна".

Після участі у серіалі Оксани Байрак за Євгеном закріпилося амплуа своєрідного секс-символу Шанувальники "засипали" актора відвертими зізнаннями у соціальних мережах.

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Мені пишуть якісь нереальні життєві історії. Якби я читав це десь на папері, я подумав би, що це сценарій, – розповів Олійник.

Євген Олейник декілька років досягав акторського успіху
Євген Олейник декілька років досягав акторського успіху / Фото: Эксклюзив "Зіркового шляху"

Як ми розповідали раніше, за сюжетом серіалу "Дитячий охоронець", колишній спецназівець Тарас влаштовується до елітної агенції, яка надає послуги з охорони дітей заможних батьків.

На бойових завданнях для Тараса було все дуже просто, але у мирному житті порозумітися з дітьми – справжнє випробування на стійкість. Тарасу необхідно не просто усунути загрозу життю дитини, а й разом з її батьками вирішити глибші проблеми, що призвели до небезпечної ситуації.

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Дивіться серіал "Дитячий охоронець" в ефірі каналу "Україна".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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