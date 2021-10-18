Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО

Ювілей Баскова

Померла Олена Вовк

Miss Ukraine Universe

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Євгенія Власова 17 років уникала стосунків з чоловіками: Я вибрала усвідомлену самотність

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 жовтня, 12:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка відверто висловилася на тему особистого життя. Женя тривалий час бігла від чоловіків, але тепер вона готова до нового роману як ніколи
Євгенія Власова заявила, що готова до нових стосунків
Євгенія Власова заявила, що готова до нових стосунків / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Євгенія Власова, яка нещодавно розповіла, як їй в період хвороби і боротьби за життя допомогла Ірина Білик, зробила заяву про особисте.

Незважаючи на те, що після розлучення з чоловіком Жені було добре наодинці з собою і вона відчувала себе самодостатньою, зараз артистка більше не хоче бути на самоті і готова впустити в своє життя чоловіка.

Реклама

За 17 років у мене могли бути два серйозних романи. Але я тікала від цих стосунків. Я обрала усвідомлену самотність... Тільки зараз моє жіноче серце настільки відкрито, як ніколи. Я готова впустити в своє життя чоловіка, тільки зараз, – сказала Євгенія Власова в шоу "Танці з зірками".

У 2000 році Власова познайомилася з Дмитром Костюком, який спочатку запропонував їй свої послуги продюсера, а після – одружитися. До речі, свідком на весіллі Власової та Костюка був Костянтин Меладзе.

Реклама
Весілля Євгенії Власової та Дмитра Костюка / Фото: YouTube

У 2005 році у пари народилася дочка, а через рік співачка розлучилася з чоловіком. Причиною розлучення стали приниження і зради Дмитра – розповіла Власова.

Пізніше у Жені був роман з репером Ларсоном (Сергій Ларькин), але як тільки стало відомо про хворобу співачки, бойфренд втік.

Реклама

Ларсон і Євгенія Власова / Фото: e-motion.tochka.net

У 2015 році Ларсон помер – 17 вересень репер потрапив у ДТП в Києві і отримав серйозні травми. Йому було 37 років.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Найближчі події

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти