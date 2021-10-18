Євгенія Власова 17 років уникала стосунків з чоловіками: Я вибрала усвідомлену самотність

Співачка відверто висловилася на тему особистого життя. Женя тривалий час бігла від чоловіків, але тепер вона готова до нового роману як ніколи

Євгенія Власова заявила, що готова до нових стосунків / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Євгенія Власова, яка нещодавно розповіла, як їй в період хвороби і боротьби за життя допомогла Ірина Білик, зробила заяву про особисте.

Незважаючи на те, що після розлучення з чоловіком Жені було добре наодинці з собою і вона відчувала себе самодостатньою, зараз артистка більше не хоче бути на самоті і готова впустити в своє життя чоловіка.

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За 17 років у мене могли бути два серйозних романи. Але я тікала від цих стосунків. Я обрала усвідомлену самотність... Тільки зараз моє жіноче серце настільки відкрито, як ніколи. Я готова впустити в своє життя чоловіка, тільки зараз, – сказала Євгенія Власова в шоу "Танці з зірками".

У 2000 році Власова познайомилася з Дмитром Костюком, який спочатку запропонував їй свої послуги продюсера, а після – одружитися. До речі, свідком на весіллі Власової та Костюка був Костянтин Меладзе.

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Весілля Євгенії Власової та Дмитра Костюка / Фото: YouTube

У 2005 році у пари народилася дочка, а через рік співачка розлучилася з чоловіком. Причиною розлучення стали приниження і зради Дмитра – розповіла Власова.

Пізніше у Жені був роман з репером Ларсоном (Сергій Ларькин), але як тільки стало відомо про хворобу співачки, бойфренд втік.

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Ларсон і Євгенія Власова / Фото: e-motion.tochka.net

У 2015 році Ларсон помер – 17 вересень репер потрапив у ДТП в Києві і отримав серйозні травми. Йому було 37 років.

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