Фагот і Навроцька не можуть стати батьками: зізнання музиканта

Учасник ТНМК розповів, що вони з Ольгою Навроцькою хочуть завести дитину, вони намагалися це зробити, але їм не вдалося – у дизайнерки є проблеми зі здоров'ям

Чому у Фагота та Навроцької немає спільної дитини / Фото: instagram.com/navro

У Олега Михайлюти є син від першого шлюбу. Хлопчика музикант дуже любить і всіляко приймає участь в його житті. Фагот зізнався, що хотів би ще дітей і що вони з його коханою – Ольгою Навроцькою – працювали над цим.

Але нічого не вийшло – пара зіткнулася з проблемами.

Мені хочеться ще дітей, це прикольно. З Олею ми намагалися, але не сталося. Є просто банальні нюанси по здоров'ю жіночому, – розповів Олег Михайлюта в третьому випуску шоу "Танці з зірками".

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Фагот і Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/fahot

Говорячи про вагітність, Ольга Навроцька зізнавалася, що не хоче дітей, враховуючи, що у Фагота є син. При цьому вона не заперечує, що колись захоче народити:

У мене, в принципі, і вік такий, що вже це складно зробити. Ну от не моя тема... Так що я чайлдфрі, віходить... Але я можу зараз говорити, а через півроку сидіти вагітною.

Стосункам Фагота та Ольги Навроцької вже більше 11 років. Пара щаслива разом, але не поспішає йти до РАГСу. Дизайнерка розповідала, що Фагот кликав її під вінець, але тоді його пропозиція була недоречною.

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Коли Навроцька та Михайлюта познайомилися, музикант зустрічався з журналісткою Анастасією. Але почуття до Ольги перемогли і Фагот вирішив розлучитися з дівчиною, навіть незважаючи на те, що та була від нього вагітна.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ольгою Навроцькою:

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