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Фанатка "фотошопу" Ані Лорак показала себе без макіяжу (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 08:30
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Співачка часто ретушує власні фото, щоб її обличчя виглядало худіше, вилиці виразнішими, а щоки менше. У сторіс Лорак виклала відео без Instagram-масок
Як Ані Лорак виглядає без макіяжу
Як Ані Лорак виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка позувала в повсякденному спортивному одязі, вона зібрала волосся в пучок і одягла кепку. На обличчі Ані Лорак немає макіяжу і чітко видно її родимки, які вона періодично ховає під мейком.

"Посміхнись", – радить шанувальникам Ані Лорак.

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Як Ані Лорак виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Ані Лорак без макіяжу / Фото: instagram.com/stories/anilorak

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Раніше Філіп Кіркоров опублікував спільну світлину з Ані Лорак. І здавалося б, нічого незвичайного в цьому немає, та коли Ані теж розмістила в соцмережі цей знімок, стало помітно, як вона змінила своє обличчя за допомогою фоторедактора.

Ось фотографія в профілі Кіркорова:

Ані Лорак в Instagram Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/anilorak
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А ось Лорак в своєму ж Instagram:

Ані Лорак у себе в Instagram / Фото: instagram.com/anilorak

До речі сама Ані Лорак розповідає своїм фоловерам, що зовнішність – це "всього лише обгортка, яку ми можемо прикрасити". Найголовніше ж, на думку співачки – наповнити себе духовно, розвиватися і шукати внутрішній баланс.

Як зірки ставляться до бодіпозітіву – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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