Фронтмен KALUSH Олег Псюк – про колаборацію з Океаном Ельзи, пісні про колишніх та ігнор з боку ТБ

Три роки тому з'явився гурт, який майже одразу здобув прихильність багатьох слухачів – KALUSH. Цей колектив – справжній алмаз українського хіп-хопу з особливим калуським сленгом та неординарною манерою подачі треків

Олег Псюк розповів про колаборації, треки та успіх. / Фото: kalush.official

"Сьогодні" поспілкувались із фронтменом і засновником гурту Олегом Псюком та дізнались про початок творчого шляху KALUSH, сенс треків та нові ідеї.

До речі, "Океан Ельзи" порадував своїх шанувальників новиною про тур. У червні 2022 року гурт планує виступити у столиці.

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Зазначимо, що Олег непублічний у житті – про себе розповідає переважно у піснях. Та все ж репер поділився з нами про колектив, зміст композицій та складнощі, які були на початку кар’єри.

Створення гурту завдяки Мережі

У 2019 році тоді ще маловідомий репер Олег Псюк написав пост на Facebook про те, що він набирає талановитих людей до свого гурту. Прихильники хіп-хопу – мультиінструменталіст Ігор Діденчук та МС Килиммен – відгукнулися на пропозицію фронтмена.

Так хлопці стали разом створювати музику, що "качає" переважну більшість молоді.

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Зробив гурт через те, що мені подобається синергія. Я читаю реп, але не граю на інструментах. У гурті є Ігорьок, який грає на 50 музичних інструментах, але не читає реп. Ще у нас є людина Килим, який робить все інше: і співає, і танцює, і просто майстер на всі руки, – розповів Псюк в інтерв'ю "Сьогодні".

Ігор Діденчук, Олег Псюк та МС Килиммен створили гурт у 2019 році / Фото: kalush.official

Гурт був названий на честь рідного міста Олега – Калуша. Як пояснив сам співак, усе тому, що він фанат та патріот міста.

Все що ставалося найцікавіше у моєму житті, було в Калуші. Усі найбільші пригоди, які тільки могли бути, – додав артист.

Однак, за словами Олега, його шлях у репі стартував ще до гурту. У Калуші він читав реп разом зі своїми товаришами у дворі.

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До гурту 12 років пробував себе у репі. В Калуші 10 років читав постійно з пацанами у дворі. Потім пацани почали зістрибувати з репчика через сім’ї, заробітки тощо. А я лишився і почав писати далі, і ось дописався, – розповів репер.

Стиль, образ та сленг – фішки KALUSH?

Учасники гурту яскраві та гармонічні. Вони мають цікавий стиль, використувують у треках калушський сленг, які не всі розуміють, однак усім він подобається. Проте, за словами Олега, він не вважає ці компоненти фішками.

Напевно, все разом: і сленг, і образ, і стиль. Я не роблю фішіки, я так живу, я такий, як є. Це для когось може здаватись фішкою, а для мене це просто звичні речі, – розповів репер.

Щодо стилю, то Псюк зізнався, що ніякої ідеї вони для цього не створювали, просто сподобався образ, який використали для першого кліпу.

Не було ніякої ідеї. Рожева панама була на першому кліпі. Мені сподобався цей лук, і команді також. Ми вирішили використовувати її в наступних кліпах, і вона так прижилася, що я взагалі був тільки в ній.

Фронтмен гурту розповів про стиль KALUSH

Однак з Килимменом, за словами Олега, ідея таки довго мінялась.

Довго мінялась ідея з Килимом. Спочатку це мала бути людина в масці килима, а потім ми трішки оновили образ і придумали, що це буде наш такий український Супермен – Килиммен.

З МС Килимменом ідея мінялася довго / Фото: kalush.official

А от сленг, як пояснив Псюк, він завжди використовував у тексті. За словами артиста, "через те музика і трушна, бо йде від душі".

Від першого синглу до нових треків

У жовтні 2019 року KALUSH розмістив на YouTube перші роботи – "Не маринуй" та "Ти гониш". Цікаво, що кліп на перший трек знімали на вулиці Калуша.

Прихильники одразу оцінили пісні та зазначили, що їм притаманний особливий калуський акцент та зміст.

За словами Псюка, основа пісень – залежить від теми. Артист наголосив, пише про те, що з ним відбувалось у реальності.

Якщо мій кент хотів мене кинути – я написав про це пісню. У мене була ситуація, що я зустрівся з дівчиною з Instagram, яку я ледь впізнав, бо вона в житті інакша – я також написав про це пісню. Про довготривалі та короткотривалі стосунки. Про мої стосунки з наркотиками альбом написав. Я про все пишу треки.

У 2019 році KALUSH та аlyona аlyona, яка підтримувала колектив з самого початку, презентували, на думку багатьох фанів, неймовірно красивий та чуттєвий відеокліп "Гори", який знімали у Карпатах. Після цього до гурту прийшла потужна хвиля слави.

Олег Псюк пояснив, як KALUSH створює треки / Фото: kalush.official

Згодом колектив почав випускати пісні більше в романтичному стилі. Такі треки, як "Зорі" та "Додому", припали до душі не тільки прихильникам репу, а й просто меломанам. Псюк пояснив, що KALUSH постійно шукає щось нове, і тому вони не пишуть треки в одному форматі.

Якщо в одному стилі робити, то воно вже не так чіпляє, як раніше. І я весь час шукаю себе в нових іпостасях. Тільки тоді музика мене реально чіпляє, коли я її весь час роблю якоюсь інакшою, ніж попередня, – додав співак.

Пов’язаність пісень

Релізи KALUSH відрізняються один від одного, але їх об'єднує одне – життєва історія. І трек "Мала і 19" не вийняток. Пісня настільки сподобалася фанам, що вони почали активно її переспівувавати на відео і постити це у Мережі, але у чому ж її сенс?

Це пошук моєї білобрової дівки. Історія, як я шукав її цілий рік. Перед тим у мене були довгі стосунки. Потім я шукав, багато знаходив не того, – пояснив репер.

Олег Псюк розповів, що об'єднує треки KALUSH / Фото: kalush.official

А от сингл "Не забуду", як відзначив Олег, це якраз передісторія нового хіта.

Це передісторія цього всього. Я присвятив своїй тій самій колишній дівчині, з якою довгий час зустрічався. У мене все пов’язано, – наголосив артист.

Колаборації з іншими виконавцями

У KALUSH багато спільких треків з іншими виконавцями: аlyona аlyona, Христина Соловій, Jerry Heil, "Океан Ельзи" тощо. За словами Олега, часом гурт може запропонувати разом заспівати, а часом – хтось із артистів.

З кожним по-різному: хтось мені, а комусь я. аlyona аlyona я запропонував. Ми вже до цього були знайомі. Всі ж репери знайомі між собою. У Святослава (лідер гурту "Океан Ельзи". – Ред.) була демка пісні "Перемога". Він мені вже скинув її майже готовою, і от я залетів з куплетом, – пояснив співак.

Карантин і "вибух" гурту

Хоча KALUSH виник у 2019 році, та масштабно стартував у 2020-му — в карантинний час. А це неабияке випробування.

Були всякі моменти. Було таке, що я десь на світській тусовці, і там телеканали беруть у всіх інтерв’ю, а в мене ні. Я сам підходив і пропонував, кажу: "Чуєш, бери інтерв'ю у нормального пацана". І моризились багато. До декого нав'язувався, а до декого не виходило. Зараз вже все по-іншому. Поки немає цього хайпу, то всім байдуже: класну музику ти робиш чи ні, які позиція та думки, – пригадав Олег.

KALUSH масштабно стартував у 2020 році / Фото: kalush.official

Артист раніше заявляв про те, що у своїх роботах він ніколи не пропагандуватиме сигарети, наркотики та будь-які інші шкідливі продукти. А от місія гурту, за слови Олега, "зробити так, щоб український реп слухали не лише в Україні, а й у всьому світі".

Спойлер від KALUSH

Усі фани з нетерпінням чекають нових треків та кліпів від улюбленого гурту. І Олег Псюк порадував своїх прихильників спойлером, що скоро на них чекає щось нове та незвичне:

3 грудня вийде реліз нового гурту KALUSH. Тепер буде два гурти. Один зовсім відрізнятиметься від того, до якого всі звикли. Тобто той KALUSH, який є, так і залишається, а другий – буде з дещо іншою музикою, образами, учасниками.

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