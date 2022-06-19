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Фронтмен Kalush Orchestra висловився проти проведення Євробачення-2023 не в Україні (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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19 червня, 20:15
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Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк висловив свою думку щодо рішення EBU провести пісенний конкурс "Євробачення-2023" в іншій країні
Kalush Orchestra
Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Зі скандальним рішенням EBU про перенесення "Євробачення-2023" з України до Великої Британії не згоден багато хто. Навіть прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон запропонував оргкомітету переглянути питання.

Свою думку щодо перенесення пісенного конкурсу висловив і фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк. Лідер колективу, який приніс Україні довгоочікувану перемогу на "Євробаченні-2022", вважає, що європейська мовна компанія має дати час українцям.

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Наша команда розчарована рішенням EBU і дуже сподівається, що це якось можна змінити. Тому що ми дуже хочемо провести "Євробачення" в Україні, і наші ЗСУ зроблять усе можливе для того, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU та всіх, хто приймає рішення, дати нам трохи часу, і ми доведемо, що все буде так, як має бути, – сказав у своїй заяві Псюк.

Скандал довкола "Євробачення-2023"

Українська група Kalush Orchestra перемогла на "Євробаченні-2022". За правилами конкурсу наступне музичне змагання проводиться у країні, яка виграла попереднє, тобто в Україні.

Незважаючи на те що в Україні вже почали обговорювати підготовку конкурсу, Європейський мовний союз заявив, що через війну "Євробачення" не може пройти в Україні. Організатори конкурсу звернулися до Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, адже їхній представник посів друге місце.

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Марія Коробова
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