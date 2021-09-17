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Фронтвумен KAZKA вперше розповіла про нові стосунки: Він не з шоу-бізнесу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 12:11
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Олександра Зарицька ексклюзивно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповіла про зміни в особистому житті
Олександра Зарицька розповіла про особисте життя
Олександра Зарицька розповіла про особисте життя / Фото: instagram.com/kazka.band

Після відвертого зізнання , яке обговорювала вся країна кілька днів, фронтвумен KAZKA Олександра Зарицька вперше розповіла про новий роман.

Зараз співачка знову закохана. Про нового обранця Зарицька поки не готова говорити з пресою, лише поділилася, що з шоу-бізнесом він не пов'язаний.

Я зараз зустрічаюся з хлопцем. Він не з шоу-бізнесу. У мене такий мрійливо-закоханий настрій. Тому, хто знає, що буде, – поділилася артистка в програмі "Зірковий шлях".

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Олександра Зарицька зізналася, що вона – квір
Олександра Зарицька зізналася, що вона – квір / Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, раніше Олександра Зарицька зустрічалася з іноземцем . Але стосунки не склалися, тому що для фронтвумен KAZKA працювала була на першому місці.

Коли ми познайомилися, він не знав, хто я. Це сталося на музичному фестивалі. Дуже класно ми провели час, а потім ввели зустрічі не в Україні, – розповідала співачка в одному інтерв'ю про ці стосунки.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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