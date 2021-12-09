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Фу, як вульгарно: Відверте вбрання Анни Трінчер засудили в Мережі (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 16:41
В закладинки
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Вчора співачка відвідала музичну церемонію нагородження. Для виступу Анна підібрала дуже сексуальний образ, який сподобався далеко не всім її шанувальникам
Анна Трінчер з'явилася у сексуальному вбранні на концерті
Анна Трінчер з'явилася у сексуальному вбранні на концерті / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Анна Трінчер, яка втекла з операції зі збільшення грудей, кожним своїм публічним виходом продовжує дивувати фанатів та провокувати недоброзичливців. Другі, своєю чергою, вирішили їй влаштувати справжнє цькування у соцмережах.

Приводом для цього став образ популярної виконавиці, в якому вона виступала на великому концерті "Музичної платформи".

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Співачку засудили за відверте вбрання
Співачку засудили за відверте вбрання / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Варто було їй тільки опублікувати відео в облягаючому комбінезоні зі вставками тілесного кольору, як хейтери у ту ж мить накинулися на сторінку зірки.

Скріншот: Instagram Анни Трінчер

Трінчер поки що ніяк не відповіла на негативні повідомлення щодо вбрання, але зізналася, як на нього відреагував її наречений – відомий блогер Олександр Волошин. Багатьох шанувальників цікавило ставлення обранця співачки до її відвертих костюмів.

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Саша мене фотографує, цілує та відпускає. Він зовсім не проти тих образів, у яких я з'являюся на виступах, у своїй творчості, – каже Аня.

Самій виконавиці комбінезон подобається. Його створювали дизайнери, і це зайняло у них буквально один день.

Попередній, який я планувала для цього виступу, провалився з тріском. Так буває у артистів. Те вбрання мені просто не сподобалося. Я не відчувала себе в ньому, розуміла, що це не я. А в цьому я справді Анна Трінчер, – ділиться співачка.

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