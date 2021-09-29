Галина Безрук після скандалу з чоловіком приїхала до Києва, але дочку довелося залишити в Росії

Новина про сварку і розставання Галини Безрук зі своїм чоловіком Артемом Алексєєвим шокувала багатьох її шанувальників – ніхто не міг повірити, що така, на перший погляд, щаслива сім'я зруйнувалася в одну мить.
Нагадаємо, Галина Безрук розповіла про те, що її чоловік пристрастився до алкоголю на фоні проблем з психічним здоров'ям. А пізніше актриса дізналася, що Олексій її зраджував.
Галина проживає в Росії, але приїжджає на зйомки в рідну Україну. Зараз вона бере участь в зйомках одного з українських телесеріалів. Заради цього їй довелося розлучитися з дочкою на кілька місяців.
Життя триває, як не крути. Відповідальність тільки посилилася. Роботу ніхто не відміняв і наступні місяці я повинна провести в Києві...Тут сумувати не дозволять. Тому геть сльози. Ви їх не бачили і не побачите. Їх я залишу своїм подушці і кращоій подружці. І повернуся сюди все тією ж позитивною і щасливою, просто мудрішою і сильнішою, – пише Галина.
Актриса дуже сумує за своєю дочкою – Василісою. Вона, вочевидь, зараз залишилася з родичами в Росії.
Що сталося в родині Галини Безрук?
Актриса Галина Безрук та її чоловік Артем Алексєєв одружилися в 2016 році. Вони виховують чотирирічну доньку Василісу. Пара публікувала щасливі фото в соцмережах, ніколи не даючи приводів для чуток про розлад у родині.
Нещодавно з донькою Галини і Артема стався нещасний випадок. Дівчинку терміново прооперували і зараз з нею все добре. Але, за словами Галини, після події з дитиною у її чоловіка почалися проблеми. Алексєєв, як каже Безрук, знаходиться в стані "гострого психозу і постійного алкогольного сп'яніння".
Але на цьому проблеми не закінчилися. Пізніше виявилося, що Олексій, як заявила Галина, зраджував її зі своєю екскоханою. У соцмережах багато хто припустив, що мова йде про актрису Агату Муценієце, з якою у Олексія колись були романтичні стосунки.
Дивіться відео про зіркових коханок-розлучниць:
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