Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів

Måneskin в Україні

Реюніон року

Insta-розлучення

Хлопець Альони

Полякова - брюнетка

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Галина Безрук після скандалу з чоловіком приїхала до Києва, але дочку довелося залишити в Росії

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
29 вересня, 17:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз актриса проживає в Росії, але іноді приїжджає на зйомки в Україну. Заради роботи Галині довелося розлучитися з дочкою на кілька місяців
Галина Безрук приїхала до Києва на зйомки після сварки з чоловіком
Галина Безрук приїхала до Києва на зйомки після сварки з чоловіком / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Новина про сварку і розставання Галини Безрук зі своїм чоловіком Артемом Алексєєвим шокувала багатьох її шанувальників – ніхто не міг повірити, що така, на перший погляд, щаслива сім'я зруйнувалася в одну мить.

Нагадаємо, Галина Безрук розповіла про те, що її чоловік пристрастився до алкоголю на фоні проблем з психічним здоров'ям. А пізніше актриса дізналася, що Олексій її зраджував.

Реклама

Галина проживає в Росії, але приїжджає на зйомки в рідну Україну. Зараз вона бере участь в зйомках одного з українських телесеріалів. Заради цього їй довелося розлучитися з дочкою на кілька місяців.

Життя триває, як не крути. Відповідальність тільки посилилася. Роботу ніхто не відміняв і наступні місяці я повинна провести в Києві...Тут сумувати не дозволять. Тому геть сльози. Ви їх не бачили і не побачите. Їх я залишу своїм подушці і кращоій подружці. І повернуся сюди все тією ж позитивною і щасливою, просто мудрішою і сильнішою, – пише Галина.

Актриса дуже сумує за своєю дочкою – Василісою. Вона, вочевидь, зараз залишилася з родичами в Росії.

Галина Безрук залишила дочку в Росії заради зйомок в Україні
Галина Безрук залишила дочку в Росії заради зйомок в Україні / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Що сталося в родині Галини Безрук?

Реклама

Актриса Галина Безрук та її чоловік Артем Алексєєв одружилися в 2016 році. Вони виховують чотирирічну доньку Василісу. Пара публікувала щасливі фото в соцмережах, ніколи не даючи приводів для чуток про розлад у родині.

Нещодавно з донькою Галини і Артема стався нещасний випадок. Дівчинку терміново прооперували і зараз з нею все добре. Але, за словами Галини, після події з дитиною у її чоловіка почалися проблеми. Алексєєв, як каже Безрук, знаходиться в стані "гострого психозу і постійного алкогольного сп'яніння".

Галина Безрук та Артем Алексєєв з донькою Василисою
Галина Безрук та Артем Алексєєв з донькою Василисою / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Реклама

Але на цьому проблеми не закінчилися. Пізніше виявилося, що Олексій, як заявила Галина, зраджував її зі своєю екскоханою. У соцмережах багато хто припустив, що мова йде про актрису Агату Муценієце, з якою у Олексія колись були романтичні стосунки.

Дивіться відео про зіркових коханок-розлучниць:

Інші новини про зірок:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Переможці "Євробачення" Måneskin їдуть до України
Wow-новина!
Опитування
Очікувана прем'єра
"Фантастичні звірі 3": що відомо про новий фільм по Джоан Роулінг
Більше подробиць
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти