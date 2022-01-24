Де зараз син Повалій, яка втекла до Росії, і чим він займається (фото)

Денис Повалій разом зі своєю мамою бере участь у вокальному шоу на російському "Першому каналі"

Що відомо про сина Таїсії Повалій - Дениса / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial, instagram.com/denis.povaliy

Свого єдиного сина Таїсія Повалій народила від музиканта Володимира Повалія. Він пішов стопами своїх зіркових батьків – зараз 38-річний Денис Повалій виступає на сцені.

Раніше ми писали, що Таїсія Повалій заявила про цькування з боку українців.

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Що відомо про Дениса Повалія

Він народився у Києві у 1983 році. Син артистки вивчав іноземні мови, закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Син Таїсії Повалій у дитинстві / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Після розлучення батьків Денис залишився жити із батьком, але підтримував стосунки із мамою. Під час навчання на першому курсі Повалій почав писати музику.

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Денис Повалій під час навчання у Київському інституті міжнародних відносин / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Хоча після закінчення вишу він намагався працювати за спеціальністю, душа Дениса все ж таки жадала творчості.

Коли синові Повалій було 27 років, він брав участь в українському "Х-факторі", але до сліпих прослуховувань не дійшов.

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У 2011 році Денис брав участь у кастингу на "Євробачення", та на нього також чекав провал. У 2017 році він знову спробував пробитися на конкурс в онлайн-кастингу нацвідбору з власною піснею Written On Your Heart. Ще одна невдача.

Денис брав участь у восьмому сезоні "Голосу країни", потрапив до команди Тіни Кароль, але пізніше залишив шоу через розбіжності з тренером.

Особисте життя

Денис Повалій одружений з киянкою Світланою Вихровою з 2015 року. У 2019-му у пари народився син Дем'ян, якого просто обожнює зіркова бабуся.

Дружина Дениса Повалій – Світлана / Фото: instagram.com/lana_vihrova

Світлини дитини Денис та Світлана в соцмережах не постять, Натомість періодично діляться спільними знімками.

Денис Повалій із дружиною Світланою / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Подружжя живе у Києві, але зараз Денис підкорює публіку в Росії. Таїсія Повалій у 2014 році переїхала до РФ і в Україні не з'являється. Мама та син беруть участь у вокальному шоу "Дві зірки. Батьки та діти".

На сцені проєкту також виступають Наташа Корольова та її син Архип. Нещодавно, до речі, співачці заборонили відвідувати Литву через окупований Крим.