Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи

Помер Міт Лоуф

Дівчата Топалова

Сестри Брєжнєвої

Секрет Джей Ло

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Де зараз син Повалій, яка втекла до Росії, і чим він займається (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 11:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Денис Повалій разом зі своєю мамою бере участь у вокальному шоу на російському "Першому каналі"
Що відомо про сина Таїсії Повалій - Дениса
Що відомо про сина Таїсії Повалій - Дениса / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial, instagram.com/denis.povaliy

Свого єдиного сина Таїсія Повалій народила від музиканта Володимира Повалія. Він пішов стопами своїх зіркових батьків – зараз 38-річний Денис Повалій виступає на сцені.

Раніше ми писали, що Таїсія Повалій заявила про цькування з боку українців.

Реклама

Що відомо про Дениса Повалія

Він народився у Києві у 1983 році. Син артистки вивчав іноземні мови, закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Син Таїсії Повалій у дитинстві
Син Таїсії Повалій у дитинстві / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Після розлучення батьків Денис залишився жити із батьком, але підтримував стосунки із мамою. Під час навчання на першому курсі Повалій почав писати музику.

Реклама

Денис Повалій під час навчання у Київському інституті міжнародних відносин
Денис Повалій під час навчання у Київському інституті міжнародних відносин / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Хоча після закінчення вишу він намагався працювати за спеціальністю, душа Дениса все ж таки жадала творчості.

Коли синові Повалій було 27 років, він брав участь в українському "Х-факторі", але до сліпих прослуховувань не дійшов.

Реклама

У 2011 році Денис брав участь у кастингу на "Євробачення", та на нього також чекав провал. У 2017 році він знову спробував пробитися на конкурс в онлайн-кастингу нацвідбору з власною піснею Written On Your Heart. Ще одна невдача.

Денис брав участь у восьмому сезоні "Голосу країни", потрапив до команди Тіни Кароль, але пізніше залишив шоу через розбіжності з тренером.

Особисте життя

Денис Повалій одружений з киянкою Світланою Вихровою з 2015 року. У 2019-му у пари народився син Дем'ян, якого просто обожнює зіркова бабуся.

Дружина Дениса Повалій – Світлана
Дружина Дениса Повалій – Світлана / Фото: instagram.com/lana_vihrova

Світлини дитини Денис та Світлана в соцмережах не постять, Натомість періодично діляться спільними знімками.

Денис Повалій із дружиною Світланою
Денис Повалій із дружиною Світланою / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Подружжя живе у Києві, але зараз Денис підкорює публіку в Росії. Таїсія Повалій у 2014 році переїхала до РФ і в Україні не з'являється. Мама та син беруть участь у вокальному шоу "Дві зірки. Батьки та діти".

На сцені проєкту також виступають Наташа Корольова та її син Архип. Нещодавно, до речі, співачці заборонили відвідувати Литву через окупований Крим.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти