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Гематома та набряк: Маша Єфросиніна травмувала обличчя перед зйомками (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 16:37
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Впевнені, хоч раз таке відбувалося і з вами. Випадок Маші показує, чому потрібно бути обережним зі смартфоном
Маша Єфросиніна травмувалася перед зйомками
Маша Єфросиніна травмувалася перед зйомками / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до своїх підписників у Instagram. В сторіс вона розповіла, як сама себе травмувала за допомогою смартфона.

На обличчі у Маші утворилася гематома та набряк на носі. Все тому, що вона впустила на лице свій мобільний. За словами Єфросініної, місце забиття дуже болить, їй важко дихати.

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Маша Єфросиніна показала наслідки забитого місця на обличчі / Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Виявляється, ведуча знайшла в Мережі інформацію про те, що шия швидко старіє і втрачає пружність через неправильне положення голови.

І я така: "Офігєть. Все, тепер тримаю телефон по-іншому". Я просто лежачи на подушці, беру телефон і починаю на ньому писати. Він зісковзує і ось так ребром падає мені на ніс. Навмисне так не придумаєш. Це такий біль, я навіть подумала, що в мене зламано носа, – розповіла Маша Єфросиніна і продемонструвала, як усе сталося.

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Маша Єфросиніна продемонструвала, як забила носа / Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Марія наголосила, що "обійшлася малою кров'ю" і закликала підписників бути обережним, щоб уникнути подібних безглуздих і небезпечних ситуацій.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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