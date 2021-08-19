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Go_A виграли в престижному європейському конкурсі за свій яскравий номер на Євробаченні-2021

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
19 серпня, 13:16
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Учасники від України на "Євробаченні-2021" Go_A продовжують підкорювати міжнародний музичний простір. Завдяки своєму яскравому номеру на конкурсі артисти отримали ще одну нагороду
Go_A отримали престижну премію
Go_A отримали престижну премію / Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Цього разу електрофолк-гурт Go_A, гонорар якого після "Євробачення-2021" підскочив в три рази, переміг в конкурсі Vision Music Award. Артисти виграли відразу у двох номінаціях: за "Найкращу сценічну постановку" і "Найкраще використання реквізиту". Нагороду присудив найпопулярніший незалежний сайт-оглядач "Євробачення" Wiwibloggs.

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Радісними новинами Go_A поділилися у своєму Instagram-акаунті.

Євробачення не закінчується ніколи! Ми виграли конкурс Vision Music Awards від найбільшого незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs, відразу у двох номінаціях: "Найкраща сценічна постановка" та "Найкраще використання реквізиту"! – написали Go_A.

Гурт подякував своїй команді, включаючи хореографа Костянтина Томільченко, за постановку їхнього яскравого номера на конкурсі.

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Нагадаємо, що Go_A посіли друге місце на "Євробаченні-2021" за глядацьким голосуванням.

Як виступили Go_A з піснею "Шум" в фіналі – дивіться:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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