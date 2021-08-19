Go_A виграли в престижному європейському конкурсі за свій яскравий номер на Євробаченні-2021

Цитата дня

Як довго ми чекали зустрічі з вами. Боже мій, що відбувається! Яке щастя вас сьогодні бачити і знати, що в залі зібралися мої кохані й рідні люди. Мої глядачі, тільки мої. Я нікому вас не віддам