"Голубка миру" Регіна Тодоренко народила другу дитину – ЗМІ

Зірка "Орла та решки" вдруге стала мамою. Про поповнення у родині "мовчазної" телеведучої повідомили її близькі

Регіна Тодоренко та Влад Топалов вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Декілька днів тому Регіна Тодоренко готувалася вдруге стати мамою. Телеведуча планувала гіпнороди у басейні.

А вже сьогодні, 28 червня, близькі зірки "Орла та решки" повідомили ЗМІ, що на появу малюк не змусив довго чекати.

Реклама

Поки що новоспечені батьки офіційно не підтверджують народження другої дитини. Однак, за словами інсайдерів виданню "Стархіт", у Регіни Тодоренка та Влада Топалова народилася донька

Про вагітність ведучої стало відомо у березні. "Голубка миру" з'явилася на зйомках російського шоу "Маска" в сукні тілесного кольору. Таке вбрання чітко підкреслювало її округлий живіт.

Про вагітність Тодоренка стало відомо у березні / Фото: Instagram

Реклама

Нагадаємо, що незадовго до пологів "мовчазна" телеведуча разом із чоловіком і старшим сином Майклом відлетіла на острів Балі. Свій від'їзд Тодоренко аргументувала тим, що перед народженням дитини варто відпочити від справ.

Регіна Тодоренко та Влад Топалов із сином зараз перебувають на Балі / Фото: instagram.com/reginatodorenko

В цей же час одеситку захейтили в Мережі за мовчазну позицію щодо війни у рідній Україні та заклики "до миру".

Реклама

Раніше ексдруг ведучої Коля Серга заявив, що "поховав" Регіну Тодоренко після її цинічного вчинку.