Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Президент Зеленський в ООН ⚡ Замах на Сергія Шефіра ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі

Суд Пітта і Джолі

Петиція Кондратюка

Ротару напоїли

Зеленьска в школі

Скандал з Безрук

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Горбунов зізнався, що їхній син з Осадчою хотів інше ім'я для молодшого брата

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 10:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього літа у Юрія Горбунова і Каті Осадчої народився другий син, якого назвали Данилом. Телеведучий вперше розповів цікавий факт про ім'я молодшого сина
Юрій Горбунов розповів, хто обирав ім'я для молодшого сина
Юрій Горбунов розповів, хто обирав ім'я для молодшого сина / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Ексклюзивно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі Україна Юрій Горбунов зізнався, що ім'я Данило вибрала Катя Осадча . А молодший син Іван спочатку хотів інше ім'я для брата.

Іван пропонував ім'я Андрій, і він наполягав на ньому. Напевно, так і було б. Але Катя хотіла більше Данило, у мене якоїсь конкретної позиції не було. Ну, хто народжував, той і має право першого слова, – розповів телеведучий.

Катя Осадча та Юрій Горбунов з синами
Катя Осадча та Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Реклама

Іван тільки через кілька днів після народження брата погодився з ім'ям, яке вибрала мама.

Хрестити молодшого сина пара планує до зими. З хрещеними вже визначилися, але хто це буде Юрій Горбунов не став говорити.

Також зазначимо, що у Каті є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років.

Реклама

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
У Наташі Корольової є дворічна дочка!
Ого!
Прем'єра
Найкращі серіали за версією "Еммі-2021"
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти