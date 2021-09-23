Горбунов зізнався, що їхній син з Осадчою хотів інше ім'я для молодшого брата

Цього літа у Юрія Горбунова і Каті Осадчої народився другий син, якого назвали Данилом. Телеведучий вперше розповів цікавий факт про ім'я молодшого сина

Юрій Горбунов розповів, хто обирав ім'я для молодшого сина / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Ексклюзивно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі Україна Юрій Горбунов зізнався, що ім'я Данило вибрала Катя Осадча . А молодший син Іван спочатку хотів інше ім'я для брата.

Іван пропонував ім'я Андрій, і він наполягав на ньому. Напевно, так і було б. Але Катя хотіла більше Данило, у мене якоїсь конкретної позиції не було. Ну, хто народжував, той і має право першого слова, – розповів телеведучий.

Катя Осадча та Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

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Іван тільки через кілька днів після народження брата погодився з ім'ям, яке вибрала мама.

Хрестити молодшого сина пара планує до зими. З хрещеними вже визначилися, але хто це буде Юрій Горбунов не став говорити.

Також зазначимо, що у Каті є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років.

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