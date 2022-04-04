Дмитро Гордон висловив усе, що думає про Наталю Корольову, яка раніше розповідала, як любить Україну та своє рідне місто Київ

Дмитро Гордон засудив Наташу Корольову / Фото: скриншот

Наташа Корольова з початку війни в Україні не зробила жодної публікації про вторгнення Росії. Співачка воліє вдавати, що нічого не відбувається. Дмитро Гордон в інтерв'ю програмі "Україна разом" для каналу Україна24 емоційно висловився про мовчання Корольової.

Він зазначив, що зі "зворушенням" дивиться публікації Наташі Корольової в Instagram

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Ось ти дівчинкою жила на Борщагівці, поряд зі мною. У нас був один класний керівник у середній школі №205 Києва – Марія Миколаївна Бабич, вчителька української мови та літератури. Тільки у мене раніше, у Наташі пізніше. Ти співаєш українські пісні, ти любиш Україну, як ти кажеш.

Гордон вже змирився з мовчанням співачки, але його обурив анонс Корольової про концерт в Урюпінську.

Це взагалі анекдот! Тобто тут дітей убивають, ґвалтують дітей, дівчатка 10-річні із розірваними піхвами у Бучі! А ти, б*дь, пишеш якісь пости про те, що в тебе концерт в Урюпінську! У*біще! Просто у*біще! І таких там багато. Теж хворі на голову люди. Ну ти ж із Києва, ти ж українка, як ти можеш?

До слова, чоловік Наташі Корольової є шанувальником "русского мира" та підтримує російську агресію. Водночас старша сестра співачки висловлюється на підтримку України і часто постить патріотичний контент.