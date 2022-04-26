Гордон пояснив, чому тільки зараз Галкін відкрито почав говорити про злочини Росії

Максим Галкін з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримав Україну і висловився проти війни, однак у соцмережах він не поспішав розповідати про дії російських окупантів

Дмитро Гордон прокоментував пост Максима Галкіна / Фото: Скриншот из видео

Днями Максим Галкін відкрито назвав злочини Росії, які вона заперечує. У новому пості він згадав звірства у Бучі, трагедію в Одесі та збитий малайзійський "Боїнг". В інтерв'ю Слава+ Дмитро Гордон зізнався, що після такої публікації "перейнявся нескінченною повагою до Галкіна".

На запитання Слави Дьоміна, чому лише через два місяці гуморист наважився на такий пост, Гордон зазначив, що в Росії за правду карають, і людям, які не підтримують режим Путіна, є що втрачати.

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У раз все зруйнувати не у всіх вистачає сил. Може, потрібен час, щоб якусь базу собі підготувати.

Дмитро Гордон додав, що не засуджує тих, хто лише зараз почав говорити правду. Але путінських зірок Філіпа Кіркорова, Олега Газманова, Надію Бабкіну, Миколу Баскова він зневажає. Також журналіст засудив Наташу Корольову, яка постить у себе анонси концертів, але мовчить про війну в Україні.

Раніше Максим Галкін підтвердив, що у Росії стали забороняти його концерти через підтримку України.