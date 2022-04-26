Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополі

Делон з сином

Вова любить Надю

Брехня Ембер

Порада від Злати

Дівчина Ектора
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Гордон пояснив, чому тільки зараз Галкін відкрито почав говорити про злочини Росії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 16:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Максим Галкін з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримав Україну і висловився проти війни, однак у соцмережах він не поспішав розповідати про дії російських окупантів
Дмитро Гордон прокоментував пост Максима Галкіна
Дмитро Гордон прокоментував пост Максима Галкіна / Фото: Скриншот из видео

Днями Максим Галкін відкрито назвав злочини Росії, які вона заперечує. У новому пості він згадав звірства у Бучі, трагедію в Одесі та збитий малайзійський "Боїнг". В інтерв'ю Слава+ Дмитро Гордон зізнався, що після такої публікації "перейнявся нескінченною повагою до Галкіна".

На запитання Слави Дьоміна, чому лише через два місяці гуморист наважився на такий пост, Гордон зазначив, що в Росії за правду карають, і людям, які не підтримують режим Путіна, є що втрачати.

Реклама

У раз все зруйнувати не у всіх вистачає сил. Може, потрібен час, щоб якусь базу собі підготувати.

Дмитро Гордон додав, що не засуджує тих, хто лише зараз почав говорити правду. Але путінських зірок Філіпа Кіркорова, Олега Газманова, Надію Бабкіну, Миколу Баскова він зневажає. Також журналіст засудив Наташу Корольову, яка постить у себе анонси концертів, але мовчить про війну в Україні.

Раніше Максим Галкін підтвердив, що у Росії стали забороняти його концерти через підтримку України.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти