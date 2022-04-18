Горить, палає техніка ворожа: Пономарьов, DZIDZIO, Антитіла підняли настрій українцям новою піснею

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України українські музиканти не лише пішли захищати батьківщину, а ще й встигли написати нові пісні! Нещодавно Наталія Могилевська випустила патріотичну рок-пісню, а сьогодні Олександр Пономарьов представив нову композицію
У записі пісні та кліпу, який точно підніме настрій та бойовий дух усіх українців, взяли участь: гумористи та шоумени Євген Кошовий та Юрій Ткач, гурт "Антитіла", співак Петро Чорний, а також Михайло Хома (DZIDZIO).
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"Горить-палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!
Горить-палає і ще спалахуй,
Рускій корабль...гей-гей! – так звучить приспів пісні.
Українці оцінили трек та написали десятки позитивних коментарів під кліпом на YouTube:
- Дякуємо за підтримку бойового духу! Слава Україні! Слава Героям, захисникам та українським співакам! Україна переможе!
- Дякую за пісню Вам, пане Олександре, дякую всім, хто приймав участь у записі пісні. Слава ЗСУ і всім захисникам України!
- Як завжди клас! Молодці! СЛАВА УКРАЇНІ!
Нагадаємо, раніше гурт THE HARDKISS випустив актуальний трек "Як ти?"