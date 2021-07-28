Гаряча Каменських підкорила фігурою в сексуальній червоній сукні (фото)

Скільки б не було концертів, відчуття кожного разу, як вперше, – ділиться враженнями про концерт Настя Каменських зі своїми шанувальниками.
Вона опублікувала серію фото в своєму Instagram-профілі.
Щоб подивитися всі фотографії, свайпайте ліворуч:
Для шоу NK обрала вже традиційну червону сукню з вирізом на стегні і корсетом з глибоким декольте. Гарячий аутфіт доповнюють ботфорти і яскравий мейк зірки.
У коментарях до посту Насті її вражені шанувальники написали сотні компліментів, а хтось навіть порівняв її з відомою американською зіркою:
- "Прям як Бейонсе, дуже тут схожі"
- "Настя – красуня! Фотки дуже атмосферні вийшли"
- "Найяскравіша!"
- "Яка ж ви красуня"
- "Така красива жінка"
- "Найкрасивіша"
Нещодавно Настя Каменських оголилася в басейні. "Голе" фото вона опублікувала в Інстаграм, заблюрив частину знімка. Це стало темою для жартів у її підписників – вони почали писати, що вода в басейні каламутна.
Співачка взагалі любить оголюватися для фото, незважаючи на критику з боку її аудиторії. Раніше ми також писали, що Настя Каменських поділилася світлиною із ванни, на якій прикрилася однієї лише піною.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських: