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Гаряча Каменських підкорила фігурою в сексуальній червоній сукні (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 липня, 09:58
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Співачка поділилася фотографіями з останнього виступу. На сцену NK вийшла в гарячому образі із глибоким декольте. Ми в захваті!
NK захопила публіку гарячим образом в червоній сукні
NK захопила публіку гарячим образом в червоній сукні / Фото: instagram.com/kamenskux

Скільки б не було концертів, відчуття кожного разу, як вперше, – ділиться враженнями про концерт Настя Каменських зі своїми шанувальниками.

Вона опублікувала серію фото в своєму Instagram-профілі.

Щоб подивитися всі фотографії, свайпайте ліворуч:

Для шоу NK обрала вже традиційну червону сукню з вирізом на стегні і корсетом з глибоким декольте. Гарячий аутфіт доповнюють ботфорти і яскравий мейк зірки.

У коментарях до посту Насті її вражені шанувальники написали сотні компліментів, а хтось навіть порівняв її з відомою американською зіркою:

  • "Прям як Бейонсе, дуже тут схожі"
  • "Настя – красуня! Фотки дуже атмосферні вийшли"
  • "Найяскравіша!"
  • "Яка ж ви красуня"
  • "Така красива жінка"
  • "Найкрасивіша"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нещодавно Настя Каменських оголилася в басейні. "Голе" фото вона опублікувала в Інстаграм, заблюрив частину знімка. Це стало темою для жартів у її підписників – вони почали писати, що вода в басейні каламутна.

Настя Каменських позувала напівоголеною в басейні
Настя Каменських позувала напівоголеною в басейні / Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка взагалі любить оголюватися для фото, незважаючи на критику з боку її аудиторії. Раніше ми також писали, що Настя Каменських поділилася світлиною із ванни, на якій прикрилася однієї лише піною.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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