Ектору Хіменесу-Браво фанатки шлють голі фото: "Приїжджай прямо зараз, я готова"

Ектора Хімінеса-Браво можна назвати одним із найгарячіших шефів України. Тисячі шанувальниць мріють звернути на себе увагу кулінарного секс-символу

Ектор Хіменес-Браво розповів, як реагує на нюдси від фанаток / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Нещодавно Ектору Хіменесу-Браво виповнилося 50 років Але шеф-кухар доводить, що бути улюбленцем жінок можна в будь-якому віці.

В ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сегодня" кулінарний експерт розповів про те, що отримує дуже багато повідомлень від шанувальниць у соціальних мережах. Багато дівчат не соромляться і одразу показують себе у всій красі.

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Шеф зізнається, що іноді не знає, як реагувати на такі відверті повідомлення та оголені фотографії у своєму Direct.

Ситуація завжди складається неоднозначна. Як чоловікові, звичайно, мені це лестить і викликає інтерес. Але щодо якогось поштовху до дії – навпаки, це дуже відштовхує, – зізнається Ектор.

За словами кухаря, для нього дуже важливо пізнати свою партнерку. Ектор зізнається, що дуже любить зберігати у стосунках із дівчиною маленьку таємницю.

Мені важлива загадка, якась містерія. Я хочу відкривати дівчину зі свого боку поступово, потроху пізнавати один одного. Якщо одразу ти все побачив, то далі інтерес у стосунках зникає, – каже шеф-кухар.

Незважаючи на те, що дуже часто у своєму Instagram Ектор сам публікує досить відверті знімки, у стосунках він дотримується досить консервативних поглядів. Саме тому найчастіше ігнорує непристойні пропозиції від фанаток.

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Бувають такі повідомлення, особливо вночі або у свята, коли дівчата писали "приїжджай прямо зараз, я готова" і таке інше. Це теж викликає у мене зніяковілість, тому я ніколи на таке не погоджувався, – поділився з нами Хіменес-Браво.

Найбільш непристойною пропозицією кулінар, як і раніше, вважає інцидент, коли дівчина запропонувала йому позбавити її цноти .

Латиноамериканська кров грає свою роль і Ектор може назвати себе дуже пристрасним чоловіком, але все ж таки намагається берегти свій вогонь для коханої дівчини.

Чи зайняте серце найгарячішого шеф-кухаря країни і в чому головний секрет сексуальності незабаром у нашому ексклюзивне інтерв'ю з Ектором Хіменесом-Браво для сайту "Сегодня" .

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Раніше ми писали про те, що Ектор Хіменес-Браво розкрив складні подробиці свого життя, коли намагався накласти на себе руки .