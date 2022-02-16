Чи готовий Wellboy поїхати на Євробачення-2022 замість Alina Pash – зізнання артиста

Антон Вельбой посів третє місце на Нацвідборі. Але чи готовий він представити Україну на конкурсі замість Аліни Паш, яка сама відмовилась від участі, – читайте нижче

Wellboy розповів про Нацвідбір на "Євробачення-2022". / Фото: Instagram

Wellboy виступав на Нацвідборі з треком Nozzy Bossy і потрапив до ТОП-3. На кастингу його також спіткнув скандал, пов'язаний з Тіною Кароль.

Поїхати від України на "Євробачення" до Турина мала Аліна Паш. Але сьогодні співачка сама вирішила відмовись від участі на тлі скандалу з її поїздкою до Криму та підробленої довідки про перетин кордону.

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У коментарі сайту "Сьогодні" Wellboy пояснив, що не претендує стати новим представником України на конкурсі. Ба більше, він не знав, що Паш відмовилась.

Я в шоці, що Аліна Паш не поїде на "Євробачення-2022". Я не слідкую далі за розвитком подій. Для мене все пройшло і я залишаю все позаду. Я готую нові релізи, альбом, матеріал. Навіщо ворушити минуле?! – пояснив Вельбой за лаштунками "Української пісні року" (концерт, який влаштовують Михайло Поплавський та Олег Винник).

Молодий виконавець Wellboy здивував релізом нової пісні

Вельбой зазначив, що йому "взагалі не дуже цікаві всі скандали, пов'язані з "Євробаченням". Також він пояснив, чи погодиться Kalush Orchestra поїхати на конкурс, якщо музикантам запропонують.

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KALUSH не відмовиться. Гурт так боровся за своє право і я думаю, що вони достойні. Усі взагалі достойні їхати на "Євробачення". Щодо того, чи буду я брати участь у наступному році у Нацвідборі, скажу, що: двічі в одну річку не увійдеш, – поділився з нами артист.

Раніше ми писали, чим запам'ятався Нацвідбір на "Євробачення-2022".