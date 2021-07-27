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Green Grey виключили з концерту до Дня незалежності України через пісню російською мовою

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
27 липня, 15:47
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Знаменитий український гурт Green Grey мав виступити зі своїм хітом "Под дождем" на масштабному шоу на честь 30-річчя незалежності України
Green Grey не виступлять на концерті до 30-річчя незалежності України
Green Grey не виступлять на концерті до 30-річчя незалежності України / Фото: facebook.com/diezel.greengrey

Через те, що трек Green Grey, які раніше були заявлені як учасники фестивалю в Росії, російськомовний, артисти не вийдуть на сцену майбутнього концерту "30 легендарних гуртів з легендарними піснями". Про це Дизель з Green Grey розповів у Facebook.

За словами музиканта, Green Grey намагаються стерти з історії, в той час, як насправді за 30 років незалежності України вони стали одним з найтитулованіших українських гуртів.

У кінці травня цього року нам надійшла пропозиція з офісу Президента, взяти участь в Великому, святковому концерті на Олімпійському, присвячений 30 річчю Дня Незалежності з піснею "Под дождем". Тема – 30 Легендарних гуртів з легендарними піснями. Почалася підготовка... обговорення сценарію, виступи з режисерами, тех. деталі з менеджментом... І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! – повідомив музикант.

Дизель зазначив, що вони повністю український продукт: записували пісні в Україні, знімали кліпи, давали концерти, платили податки, ростили дітей. Також музикант повідомив, що всі їхні досягнення, а їх чимало, були під прапором України та артисти завжди пишалися цим.

Пісня "Під дощем" свого часу стала візитною карткою Green Grey.

Раніше ми розкрили, хто вийде на сцену грандіозного шоу до Дня Незалежності.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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