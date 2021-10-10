Григорій Решетник поділився зворушливим архівними фото з дружиною на честь річниці весілля

Григорій Решетник, який в листопаді минулого року втретє став батьком, показав, як вони з дружиною виглядали 11 років тому в день весілля.
Григорій зворушливою підписав знімок в Instagram:
10.10.10 – незабутній день. Кохана, дякую тобі за наше щастя і наших діток! Люблю ще сильніше! І це лише початок.
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На своїй сторінці в Instagram Христина опублікувала ще одне фото, на якому Григорій ніжно її цілує.
День, який неможливо забути! 150 гостей і щасливі ми, провели цей осінній день в любові і неймовірному щасті. Коханий, друге фото – прекрасне наше продовження! Давай не зупинятися, – підписала знімок Христина.
Вона також додала сімейний кадр з Григорієм і з синами – Олександром, Дмитром та Іваном.
Григорій і Христина виховують трьох синів: Івана, Дмитра і Олександра. Молодший син пари народився в листопаді минулого року.
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