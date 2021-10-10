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Григорій Решетник поділився зворушливим архівними фото з дружиною на честь річниці весілля

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
10 жовтня, 20:55
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Відомий український телеведучий одружився зі своєю дружиною Христині рівно 11 років тому – 10 жовтня 2010 року. Христина теж поділилася кадром з весілля
Григорій Решетник показав архівне фото з весілля
Григорій Решетник показав архівне фото з весілля / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетник, який в листопаді минулого року втретє став батьком, показав, як вони з дружиною виглядали 11 років тому в день весілля.

Григорій зворушливою підписав знімок в Instagram:

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10.10.10 – незабутній день. Кохана, дякую тобі за наше щастя і наших діток! Люблю ще сильніше! І це лише початок.

Григорій Решетник з дружиною Христиною в день їхнього весілля, 10 жовтня 2010 року
Григорій Решетник з дружиною Христиною в день їхнього весілля, 10 жовтня 2010 року / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

На своїй сторінці в Instagram Христина опублікувала ще одне фото, на якому Григорій ніжно її цілує.

Григорій Решетник з дружиною Христиною в день їхнього весілля
Григорій Решетник з дружиною Христиною в день їхнього весілля / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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День, який неможливо забути! 150 гостей і щасливі ми, провели цей осінній день в любові і неймовірному щасті. Коханий, друге фото – прекрасне наше продовження! Давай не зупинятися, – підписала знімок Христина.

Вона також додала сімейний кадр з Григорієм і з синами – Олександром, Дмитром та Іваном.

Григорій і Христина Решетник з синами
Григорій і Христина Решетник з синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій і Христина виховують трьох синів: Івана, Дмитра і Олександра. Молодший син пари народився в листопаді минулого року.

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Григорій Решетник з дружиною Христиною та синами – Олексанлром, Іваном і Дмитром
Григорій Решетник з дружиною Христиною та синами – Олексанлром, Іваном і Дмитром / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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