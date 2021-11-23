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Григорій Решетник розповів, хто може стати новою "Холостячкою": є кілька претенденток

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 13:40
В закладинки
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Романтична казка Злати Огнєвич та драматична історія Ксенії Мішиної буквально прикували погляди глядачів до телеекранів. Тепер шанувальники чекають на продовження шоу
Григорій Решетник назвав трьох пртенденток на роль "Холостячки"
Григорій Решетник назвав трьох пртенденток на роль "Холостячки" / Фото: Instagram

Другий сезон проекту "Холостячка" добігає кінця і незабаром усі дізнаються, хто ж зміг підкорити серце Злати Огнєвич. Слідом розпочнеться історія кохання "Холостяка", яким став бізнесмен із Лос-Анджелеса Олександр Топольський . Однак, глядачів непокоїть питання, хто ж стане новою "Холостячкою" у третьому сезоні.

Беззмінний ведущий проекту Григорій Решетник у інтерв'ю "КП в Україні" розповів про те, що зараз кілька претенденток на цю роль.

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За словами ведучого, він сам неодноразово запрошував багатьох представниць українського шоу-бізнесу для участі у шоу. Однак, багато хто сприйняв його слова як жарт.

Решетник не виключає, що новою холостячкою може стати телеведуча Леся Нікітюк, яку багато шанувальників неодноразово висували на цю кандидатуру у коментарях. Доступ до всіх соцмереж зірок та стильні фото можливі з новим смартфоном.

Леся – прекрасна талановита дівчина. Думаю, сезон із нею був би дуже цікавим, – каже ведущий проекту.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Також Решетник зазначив, що чудово б упоралася з цією роллю співачка Тіна Кароль. Останнім часом співачка стала більш відкритою до публіки та відверто ділиться подробицями з життя. Можливо, незабаром Кароль буде готова відкрити своє серце для нового кохання.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Третьою претенденткою на участь у романтичному шоу вважають Наталія Могилевська. Виконавиця вже двічі була заміжня, але "разом назавжди" так і не сталося. До речі, Могилевська сама натякнула на те, що може стати головною героїнею "Холостячки".

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Я десь читав, що Наталя Могилевська модерує себе у ролі холостячки, для Наташі потрібні сміливі, харизматичні чоловіки, – прокоментував заяву співачки Решетник.

Співачка Наталя Могилевська
Співачка Наталя Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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