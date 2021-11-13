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Гросу розповіла про ревнощі Полянського через дует з іншим чоловіком: Це не романтика

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
13 листопада, 17:38
В закладинки
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Актор та співачка разом живуть у Києві, знімаються у кіно та записали кілька спільних пісень. Роман уже навіть встиг познайомити Аліну із донькою від першого шлюбу
Аліна Гросу та Роман Полянський вперше оголосили, що перебувають у стосунках, лише у травні цього року.
Аліна Гросу та Роман Полянський вперше оголосили, що перебувають у стосунках, лише у травні цього року. / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зараз Аліна Гросу, яка назвала роман з Полянським головним досягненням року, готується представити вражаючий концерт у Києві зі смертельно небезпечними цирковими трюками, які допоміг їй вигадати коханий. До речі, сам Роман заспіває разом із артисткою пісню.

Дівчина зізнається, що їхня композиція, яку співатимуть, мало не спричинила між ними скандал через текст. За її словами, трек про відстань, але Роман каже – про розлуку.

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Вона не про розрив, а про відстань в стосунках. Він каже: ні, не можна, всі думатимуть, що ми з тобою розійшлися, – ділиться співачка в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Водночас Гросу запевняє, що постарається зробити відеокліп та казатиме на всіх інтерв’ю, що ця пісня не про те, що вони розійшлися.

А от дует з іншим чоловіком, за словами артистки, викликав у Романа неабиякі ревнощі.

Я стараюсь йому пояснити, що це пісня не зовсім про кохання. Вона взагалі не про те. Вона більш для хорошого настрою. Це не романтика, – додала вона.

Нагадаємо, про новий роман Аліни Гросу заговорили ще на початку цього року, коли співачка почала постити фото з Романом Полянським. Виконавиця деякий час не підтверджувала, що має романтичні стосунки з актором, але в інтерв'ю говорила, що "і так все зрозуміло". У травні цього року Аліна Гросу підтвердила, що вони із Романом пара.

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Роман раніше розповідав, що їхні стосунки спочатку були лише дружніми. Вони зустрілися на зйомках кліпу Аліни Гросу, але на той момент Роман ще був одружений і виховував доньку.

До речі, саме проблеми у сімейному житті зблизили актора та співачку. Адже у Гросу вже тоді почав руйнуватися шлюб із чоловіком, і у Полянського були проблеми у подружньому житті.

Раніше Гросу говорила у програмі "Зірковий шлях" про розлучення, зради колишнього та нове кохання:

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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