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Гвіздьова про дует українки Ганни Asti з путіністом Кіркоровим: За славу та гроші можна продати душу?

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 08:53
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Ілона Гвоздьова розкритикувала екс-солістку популярного дуету Artik&Asti
Ілона Гвоздєва прокоментувала пісню Анну Asti з Філіпом Кіркоровим
Ілона Гвоздєва прокоментувала пісню Анну Asti з Філіпом Кіркоровим / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva, Скриншот из видео

Ганна Дзюба, яка родом із Черкас, досі нічого не сказала про війну в Україні. Вона зайнята своєю сольною кар'єрою у Росії. Дзюба зараз виступає під псевдонімом Анна Asti і вже встигла записати дует із путінською зіркою Філіпом Кіркоровим.

Хореографиня Ілона Гвоздьова вирішила у себе InstaStories висловитись про таку колаборацію.

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Невже вони думають, що війна та її наслідки їх омине? Нехай заспівають на передовій свою нову пісню! Господи, невже за славу та гроші можна продати душу?! – написала Гвоздьова

Скріншот: Instagram

Зазначимо, Філіп Кіркоров довгий час мовчав про повномасштабне вторгнення Росії до України. Путінський артист зник із соцмереж і не давав інтерв'ю. Артист порушив мовчання через два місяці війни та опублікував скандальну посаду, в якій попросив "звільнити" кума Путіна Віктора Медведчука

Раніше Маша Єфросиніна вже висловилась про прохання Кіркорова , а Оля Полякова пошкодувала про дружбу зі співаком.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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