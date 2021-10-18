Гвоздьова відповіла на критику через Танці з зірками: Може "нагинати" тільки чоловік

Раніше Ілона Гвоздьова критикували в Мережі партнерку MELOVIN на "Танцях з зірками", але вчора хореограф похвалила пару

Ілона Гвоздьова висловилася про критику на свою адресу / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У Мережі вважають, що Ілона Гвоздьова стала добрішою до пари MELOVIN і Ліза Русина не просто так. Танцівниця написала в Instagram емоційний пост про звинувачення, що хтось може вплинути на її думку.

Головною темою обговорення знову став мій коментар стосовно пари MELOVIN і його партнерки: "Мовляв похвалила його, тому що керівництво" Танців з зірками" її "нагнули "! Запам'ятайте, мої дорогі підписники, мене може "нагинати" тільки мій чоловік! Я говорю те, що вважаю за потрібне і так як цього заслуговують учасники, щодо ефіру і виступи , – написала Гвоздьова

Ілону Гвоздьову захейтили в Мережі за суддівство на "Танцях з зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/ilonagvozdeva

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Танцівниця зазначила, що ефір їй сподобався. Були ті хто її здивували, але й були пари, які розчарували. Гвоздьова пообіцяла в традиційному розборі ефіру докладніше про це розповісти.

Як пройшов випуск – дивіться в нашому матеріалі.

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