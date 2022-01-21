Хіт Скрябіна переспівав його близький друг DZIDZIO – "То моє море" тепер звучить по-новому

Незабаром на екрани вийде фільм про життя легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін". Саундтреками до картини стали кавери на хіти Кузьми

DZIDZIO презентував кавер пісні “То моє море” / Фото: пресслужба

Улюблений трек "То моє море" зазвучав по-новому у виконанні DZIDZIO. А перед цим шанувальники почули кавер на пісню Скрябіна від гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" .

Ця композиція була і залишиться однією з найвідоміших пісень гурту Скрябіна. Як і в інших хітах Кузьми, в неї закладено правдиву історію з життя легендарного українського музиканта.

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Те, що Михайло Хома (DZIDZIO) виконав цей хіт, не випадково. У артистів був дуже тісний зв'язок за життя Скрябіна. Мало хто знає, але саме за підтримки Кузьми Михайло Хома та Олег Турко створили власний бенд у Новояворівську.

Фільм "Я, "Побєда" і Берлін"

Фільм заснований на автобіографічній книзі Андрія Кузьменка з однойменною назвою. Він розповість історію музиканта Кузьми-початківця, який за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старенькій "Побєді".

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Образ Кузьми Скрябіна у картині втілив український актор Іван Бліндар. Також головні ролі отримали Марія Стопнік та Володимир Гева, а режисером виступила Ольга Ряшина.

MONATIK, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та Alina Pash вже презентували власні версії пісень гурту "Скрябін", що органічно доповнили веселу та авантюрну атмосферу фільму "Я, "Побєда" та Берлін".

Раніше ми писали про те, що пісню Кузьми Скрябіна "Чорнобиль форева" переспівали Михалок та Чемеров.