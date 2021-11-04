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Хоче прибрати друге підборіддя – Приходько наважилася на пластику через комплекси

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 17:04
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Співачка розповіла, що її вже давно турбують комплекси щодо зовнішності. Незабаром артистка має намір виправити свої недоліки за допомогою косметологів
Анастасія Приходько розповіла, що їй не подобається у власній зовнішності
Анастасія Приходько розповіла, що їй не подобається у власній зовнішності / Фото: Инстаграм

Анастасія Приходько, яка нещодавно показала рідкісні фото із чоловіком, на своїй сторінці у Instagram поділилася з шанувальниками відвертим зізнанням про те, що вже тривалий час незадоволена своїм відображенням у дзеркалі. Зірка все частіше думає про звернення до фахівця із цією проблемою.

Чи є людина без комплексів? Я думаю ні. Ось мій комплекс – це вузькі очі та друге підборіддя з яким я борюся все життя. Комплексую через очі, тому що при будь-якій посмішці вони геть зникають і їх не видно. Але, коли я одягаю кімоно, я заспокоююсь, тому що одразу згадую, що мій дід японець – написала виконавиця.

/ Фото: Инстаграм

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Ніякі дієти та інші способи скинути вагу їй не допомагають, адже справа не в кілограмах:

Це не жир, а генетична особливість, – зауважила Приходько.

Також Анастасія поділилася подробицями щодо змін на обличчі – яким чином це робитиме і до кого звернеться:


Друге підборіддя я прибиратиму за допомогою косметологів і уколів, я зважилася все-таки на "пластику" обличчя. Ні, під ніж лягати не буду, а за допомогою уколів вирішуватиму це питання! Хочу позбутися комплексів і бути для себе ще красивішою, – додала співачка і поцікавилася у підписників, чим вони незадоволені у своїй зовнішністі.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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