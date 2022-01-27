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Холостячка Ксенія Мішина купила чотирикімнатну квартиру в Києві

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 11:06
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Початок 2022 року в актриси Ксенії Мішин склалося цілком вдало. Актриса нарешті здійснила свою давню мрію та починає ремонт у новій квартирі
Ксенія Мішина купила квартиру у столичному ЖК
Ксенія Мішина купила квартиру у столичному ЖК / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина, яка нещодавно зізналася, які стосунки були між нею та Олександром Еллертом , купила довгоочікувану нерухомість

Радісною новиною актриса поділилася з шанувальниками у своєму Instagram -акаунті. І хоча покупка відбулася ще минулого року, "холостячка" розповіла про це лише зараз.

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Цього року Мішина хоче втілити у реальність усі свої уявлення про ідеальний будинок, тому попереду на неї чекає капітальний ремонт.

Скажу вам це неймовірно круто створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі, – поділилася актриса.

Також телезірка зізналася, що дуже хоче створити у своїй новій квартирі куточок медитації. Для неї це стало основним пріоритетом.

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Як відомо, Мішина купила чотирикімнатну квартиру в одному із столичних житлових комплексів на Лівому березі.

Зараз Ксенія хоче повністю перепланувати квартиру та змінити первісний вигляд простору. Актриса пообіцяла ділитися всіма подробицями та етапами ремонту зі своїми шанувальниками у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що Ксенія Мішина отримала від Олександра Еллерта подарунок за 60 тисяч гривень .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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