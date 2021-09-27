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Холостячка Злата Огнєвіч планує відпустку в січні: Їду не одна

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
27 вересня, 18:08
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Співачка і учасниця шоу "Холостячка-2" поділилася своїми планами стосовно майбутньої відпустки взимку. Артистка зізналася, що скоро відправиться в подорож. Ймовірно, з новим бойфрендом
Злата Огнєвіч збирається на відпочинок з новим коханим
Злата Огнєвіч збирається на відпочинок з новим коханим / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Шоу "Холостячка-2" в самому розпалі – поки що ніхто не знає, хто саме переміг в шоу, але Злата вже натякнула, що в наступного року, взимку, на відпочинок вона відправиться не одна.

Чи знайшла Злата любов на проєкті або поза проєктом – невідомо, але поки вона брала участь в зйомках, її концертна директорка вирішила спробувати свої сили у вокальному шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна".

У січні я планую поїхати на відпочинок, і не одна. Зараз вже планую, що це може бути. Хочеться кудись в тепло, до океану. Насолодитися відпочином, любов'ю, свободою і щастям, – розповіла Злата в програмі "Світське життя".

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Злата Огнєвич
Злата Огнєвич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Влітку Злата не змогла відправитися у подорож через те, що активно йшли зйомки "Холостячки". Але тепер, коли зйомки вже позаду, вона може дозволити собі розслабитися.

У новому сезоні "Холостячки" за серце головної героїні прийшли боротися 25 учасників. Після першої вечірки їх стало 16, а тепер ще один учасник залишив шоу.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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