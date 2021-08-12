google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

alyona alyona викликали на допит

Стан МакSим

Кіркоров заборонений

Танцівник Дорофеєвої

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Добринін і Квіткова відзначають першу річницю весілля: історія любові, за якої спостерігала країна

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
12 серпня, 14:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні в сім'ї Даші Квіткової та Нікіти Добриніна свято. 12 серпня 2020 року пара зіграла весілля в Києві

Герой популярного романтичного шоу Нікіта Добринін і його дружина Даша Квіткова, які місяць тому вперше стали батьками, – це перший випадок, коли в учасників проєкту склалися стосунки і переможниця вийшла заміж за головного героя. За цей рік в їх молодій сім'ї сталося багато значущих подій. У них не тільки народився син, але пара переїхала в свій заміський будинок під Києвом.

Як розвивалися стосунки Нікіти Добриніна і Даші Квіткової:

Реклама

Микита Добринін і Дарина Квіткова одружилися
Микита Добринін і Дарина Квіткова одружилися / Фото: instagram.com/tetyanakondakchan

Даша Квіткова при знайомстві з Холостяком зробила йому "хитрий" подарунок. Дівчина піднесла Нікіті скретч-карту із завданнями, які вони повинні були виконати разом: спробувати щось нове, змінити образи і багато іншого. Таким чином Даша розраховувала залишитися на проєкті якомога довше. Переможниця "Холостяка 9" неодноразово зізнавалася, що хитра і завжди ретельно продумує свої дії. До речі, перед першим випуском шоу Дарина заявила, що ніколи не думала, що погодиться брати участь в подібному проекті:

Я ніколи не думала, що стану однією з учасниць "Холостяка". Я ніколи не розуміла, як 25 дівчат можуть домагатися уваги одного чоловіка. Але життя вирішило за мене по-іншому. Прийти на "Холостяк" – було найбожевільнішою ідеєю. Розповісти свою історію – було дуже нелегким випробуванням, – написала дівчина.

INSTAGRAM (@kvittkova) on

Однак самому Нікіті в першому випуску Даша здалася нещирою. Ситуацію буквально врятували друзі головного героя. Славі Камінській дівчина відразу сподобалася, і вона поділилася своєю думкою з Добриніним.

Реклама

Холостяк явно не пошкодував, що віддав троянду Даші. Уже через кілька випусків між ними виникла іскра, і трапився перший пристрасний поцілунок.

INSTAGRAM (@kvittkova) on

А ще через пару тижнів учасниці вирушили з Нікітою до Єгипту. У цій поїздці відбулося без сумніву найромантичніше побачення 9 сезону шоу "Холостяк", так вважає і сам головний герой. Микита Добринін і Даша Квіткова разом зустріли захід, тримаючись за руки.

INSTAGRAM (@kvittkova) on

При цьому в одному з випусків пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" Даша Квіткова в черговий раз наголошує, що хитра, і не соромиться цього.

Я хитра лисиця! А що? Так є, я не соромлюся цього, – зізнається дівчина.

Реклама

Решта учасниць на слова Даші реагували жорстко. За їхніми словами, вона не тільки хитра, а й лицемірна. Однак Даша уточнює, що в їх стосунках з Микитою місця для лицемірства немає.

Знаменною подією для Даші і Микити як пари стало знайомство з її сім'єю. Головному герою сподобалися рідні Даші, як і він їм. Однак батьків дівчини збентежив той факт, що спочатку Холостяк дав троянду їхній доньці за наполяганням друзів. А ось сестра Дар'ї освідчилась Микиті, що вона вже в нього закохана.

INSTAGRAM (@kvittkova) on

Незважаючи на те, що протягом проекту Даша намагалася поводитися стримано і не демонструвати Нікіті своє роздратування через його побачення з іншими дівчатами, одного разу їй настільки не сподобалася поведінка її суперниці – Лілі, що вона назвала її на своїй сторінці в Instagram "незрілою малоліткою". І хоча Даша не вказала імені "головної героїні" свого посту, це більш ніж очевидно.

І ось "незріла малолітка", яка вічно вішається на шию, тому що нічого ж іншого не може дати, виявилася там, де опинилася. Нікіта все ніяк не може відпустити, тому що сліпий. Чи не бачить яка вона награна і як говорить тільки те, що від неї хочуть почути. Ось така ось шаблонна дівчина, яка потребує поцілунків. А Нікіта ж не цілує, так як почуттів у нього до неї немає, адже він вже зробив свій вибір, – емоційно висловилася Дарина.

INSTAGRAM (@kvittkova) on

Реклама

На фінальному побаченні в Італії Даша зважилася зізнатися Нікіті, що злиться на нього через ніжне спілкування з іншими дівчатами. У той же час вона уточнила, що не може висунути йому претензії, так як розуміє, що бере участь у шоу, де головна героїня не вона. Тоді Нікіта сказав, що давно чекав від Даші прояви негативних емоцій. Він хотів побачити її з різних сторін.

INSTAGRAM (@kvittkova) on

У фіналі шоу "Холостяк" Нікіта Добринін влаштував досить пристрасні поцілунки з Лілею, проте вони стали прощальними. Головний герой зробив вибір на користь Даші. Через кілька днів стало відомо, як склалися стосунки Нікіта Добриніна і Дар'ї Квіткової після проєкту.

У фінальному пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" герої програми зізналися, що щасливі разом. Крім того, Нікіта запропонував Даші жити разом.

Дарина Квіткова та Микита Добринін
Дарина Квіткова та Микита Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

Стосунки пари не закінчилися після проєкту, навпаки, пара щаслива, часто подорожує і публікує романтичні кадри.

Весілля Даші Квіткової та Нікіти Добриніна:

Нікіта освідчився Даші під час відпочинку на Балі. Пара розписалася в травні 2020 року, а урочиста весільна церемонія пройшла 12 серпня. На весілля молодята запросили своїх рідних, друзів і колег. На святі виступала популярна українська група KAZKA, яка виконала свої хіти "Плакала", "Свята" та інші. Медовий місяць Нікіта і Даша вирішила провести в Туреччині.

Даші Квіткова та Нікіта Добринін стали вперше батьками:

13 липня цього року у пари народився син, якого назвали Левом.

Даша Квіткова опублікувала фото з сином
Даша Квіткова опублікувала фото з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Новоспечені батьки не приховують обличчя малюка і з задоволенням діляться фото сина.

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна
Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Фото: instagram.com/kvittkova

На честь першої річниці Даша поділилася в Instagram фото з весілля.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін
Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова та Нікіта Добринін
Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова та Нікіта Добринін
Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Даші Квіткової для програми "Зірковий шлях":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Ван Дамм, чи це ти?
Всі обговорюють
Нова пісня Лободи звучить як Грустный дэнс Artik & Asti
Бути в курсі
Цитата дня

Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх образити.

Олександра Зарицька фронтвумен KAZKA
Що ще розповіла Саша
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти