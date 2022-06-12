Холостяк Михайло Заливако та Анна Богдан розлучилися

Ідилії, яка панувала між головним героєм "Холостяк 11" Михайлом Заліваком та переможницею проєкту Анною Богдан, заздрили усі шанувальники пари. Закохані не раз говорили про спільні плани на майбутнє і навіть репетирували весільний танець на паркеті "Танців зі зірками".
Але, як виявилося, стосунки Анни та Михайла були не такими міцними. В своєму Instagram Богдан повідомила про розлучення з коханим, чим шокувала аудиторію. Причину розлучення дівчина залишила в секреті.
Я дуже довго не могла знайти сили, щоб сказати вам. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше. На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далося мені важко, – написала Анна.
Відносини Михайла Заливака та Анни Богдан
Серйозні стосунки між Михайлом та Анною зав'язалися ще на проєкті "Холостяк". Відразу після закінчення шоу пара стала жити разом і говорити про швидке весілля.
Михайло та Анна часто ділилися спільними фотографіями у соціальних мережах, а також з'являлися на різних телешоу. Разом пара була понад рік.
Раніше стало відомо, що Шакіра та Жерар Піке розлучилися після 11 років стосунків.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"