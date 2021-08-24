Хореографу Ямі викликали швидку після "смачної" вечері в ресторані (фото)

Після повернення додому з ресторану Владу Ямі стало погано – у нього почало набрякати обличчя, потім набрякло горло і стало важко дихати

Влад Яма мало не потрапив до лікарні після ресторану / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомому українському хореографу Владу Ямі, якому в липні виповнилося 39 років, довелося викликати швидку через гостру алергійну реакцією після того як він повечеряв з рідними в одному з ресторанів Києва.

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Про це сам хореограф повідомив у Instagram Stories.

При цьому Яма зазначив, що "вечеря була смачною, а спілкування – приємним", але після повернення додому йому стало погано і у нього почало набрякати обличчя, потім набрякло горло і стало важко дихати.

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Тому хореографу довелося викликати швидку і медики, що прибули на виклик, діагностували у нього набряк Квінке.

Яма додав, що з ним таке трапилося не вперше, а причиною алергічної реакції став мед, який не був зазначений у складі страви.

"В меню була вказана карамель, а поклали мед. У закладі вибачилися і пообіцяли зробити висновки. Хоча така помилка може коштувати життя", – зазначив хореограф.

Який саме ресторан відвідав Яма, він не повідомив.

Нагадаємо, у березні відбулася прем'єра комедійного фільму Олександра Біляка "Нереальний КОПець", в якому в невеликій ролі знявся хореограф Влад Яма.

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Ми також писали, що Влад Яма вперше показав архівні фото зі свого весілля.